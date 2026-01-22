Dicle Üniversitesi ve DİSİDER İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Protokolü İmzaladı

Dicle Üniversitesi ile DİSİDER, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kurulması protokolünü törenle imzaladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:54
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:54
Dicle Üniversitesi ve DİSİDER İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Protokolü İmzaladı

Dicle Üniversitesi ve DİSİDER İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Protokolü İmzaladı

Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) arasında, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kurulmasına yönelik protokol törenle imzalandı.

Protokolün hedefleri

İmzalanan protokolün hedefi, üniversite-sanayi iş birliğini kurumsal, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmektir. Kurulacak merkez, girişimciliği teşvik etmenin ötesinde bilimsel bilgi ile üretim kültürünü aynı platformda birleştiren stratejik bir ortaklık niteliği taşıyor.

İmzalar ve değerlendirmeler

Protokol, DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş ile Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat tarafından törenle imzalandı.

Akbaş törende şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün, Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) arasında imzalanacak İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kurulması protokolü vesilesiyle, üniversite-sanayi iş birliğini daha kurumsal, daha sürdürülebilir ve daha sonuç odaklı bir yapıya taşımanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu merkez, yalnızca girişimciliği teşvik eden bir yapı değil, bilimsel bilgi ile üretim kültürünü aynı zeminde buluşturmayı hedefleyen stratejik bir ortaklıktır. Özellikle ifade etmek isterim ki Dicle Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat başta olmak üzere, üniversite yönetiminin ortaya koyduğu vizyoner yaklaşım, kurumsal sahiplenme ve hızlı koordinasyon, bu sürecin kısa sürede olgunlaşarak protokol aşamasına gelmesinde belirleyici olmuştur. Bu vesileyle, üniversite yönetimine ve emeği geçen tüm akademik kadroya DİSİDER adına içten teşekkürlerimi sunuyorum"

Akbaş, merkezin işleyişine ilişkin olarak şunları da ekledi: "Ortak hedefimiz, bilginin değere dönüştüğü, yenilikçi fikirlerin ticarileşme imkanı bulduğu, gençlerimizin kendi şehirlerinde üretebildiği sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi oluşturmaktır. DİSİDER olarak bizler; üniversitelerimizi yalnızca akademik kurumlar olarak değil, kalkınmanın stratejik paydaşları olarak görüyoruz. Bu protokol de, üniversite-sanayi iş birliğinin söylemden çıkıp somut sonuçlar üreten bir modele dönüşmesinin önemli bir göstergesi olacaktır. İnanıyoruz ki bu merkez Diyarbakır’dan başlayarak bölgemize ve ülkemize katma değer üreten, örnek gösterilen bir yapı haline gelecektir. Bu anlamlı iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ KURULMASI PROTOKOLÜ DİSİDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEYHMUS AKBAŞ...

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ KURULMASI PROTOKOLÜ DİSİDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEYHMUS AKBAŞ (SOLDA) İLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. KAMURAN ERONAT (SAĞDA) TARAFINDAN TÖRENLE İMZALANDI.

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ KURULMASI PROTOKOLÜ DİSİDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEYHMUS AKBAŞ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı — KOBİ'lere E‑Ticaret ve Dijitalleşme Desteği
2
Osmangazi Belediyesi'nden Türk Bayrağına Güçlü Tepki
3
Şanlıurfa’da Beklenen Yoğun Kar Yağışı Başladı
4
Sinop’ta En Güzel Cami Bahçeleri Seçilecek
5
Gaziantep Büyükşehir 2026 Karla Mücadelede Teyakkuzda
6
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Karşıyaka Semt Pazarında
7
Bingöl'e Kuvvetli Kar Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge'den İkaz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları