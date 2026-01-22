Dicle Üniversitesi ve DİSİDER İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Protokolü İmzaladı

Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) arasında, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kurulmasına yönelik protokol törenle imzalandı.

Protokolün hedefleri

İmzalanan protokolün hedefi, üniversite-sanayi iş birliğini kurumsal, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmektir. Kurulacak merkez, girişimciliği teşvik etmenin ötesinde bilimsel bilgi ile üretim kültürünü aynı platformda birleştiren stratejik bir ortaklık niteliği taşıyor.

İmzalar ve değerlendirmeler

Protokol, DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş ile Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat tarafından törenle imzalandı.

Akbaş törende şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün, Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) arasında imzalanacak İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kurulması protokolü vesilesiyle, üniversite-sanayi iş birliğini daha kurumsal, daha sürdürülebilir ve daha sonuç odaklı bir yapıya taşımanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu merkez, yalnızca girişimciliği teşvik eden bir yapı değil, bilimsel bilgi ile üretim kültürünü aynı zeminde buluşturmayı hedefleyen stratejik bir ortaklıktır. Özellikle ifade etmek isterim ki Dicle Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat başta olmak üzere, üniversite yönetiminin ortaya koyduğu vizyoner yaklaşım, kurumsal sahiplenme ve hızlı koordinasyon, bu sürecin kısa sürede olgunlaşarak protokol aşamasına gelmesinde belirleyici olmuştur. Bu vesileyle, üniversite yönetimine ve emeği geçen tüm akademik kadroya DİSİDER adına içten teşekkürlerimi sunuyorum"

Akbaş, merkezin işleyişine ilişkin olarak şunları da ekledi: "Ortak hedefimiz, bilginin değere dönüştüğü, yenilikçi fikirlerin ticarileşme imkanı bulduğu, gençlerimizin kendi şehirlerinde üretebildiği sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi oluşturmaktır. DİSİDER olarak bizler; üniversitelerimizi yalnızca akademik kurumlar olarak değil, kalkınmanın stratejik paydaşları olarak görüyoruz. Bu protokol de, üniversite-sanayi iş birliğinin söylemden çıkıp somut sonuçlar üreten bir modele dönüşmesinin önemli bir göstergesi olacaktır. İnanıyoruz ki bu merkez Diyarbakır’dan başlayarak bölgemize ve ülkemize katma değer üreten, örnek gösterilen bir yapı haline gelecektir. Bu anlamlı iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ KURULMASI PROTOKOLÜ DİSİDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEYHMUS AKBAŞ (SOLDA) İLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. KAMURAN ERONAT (SAĞDA) TARAFINDAN TÖRENLE İMZALANDI.