Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kar Yağışına Anında Müdahale

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla birlikte kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarına başlayarak yolların ulaşıma açık kalmasını sağlıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:01
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte şehir merkezinde kar küreme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ekipler Sahada, Müdahale Hızlı

Büyükşehir ekipleri, şehir genelinde kar yağışının başladığı ilk andan itibaren kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarına anında koyuldu. Olumsuz hava şartlarının ulaşımda ve günlük yaşamda herhangi bir aksaklığa yol açmaması için ekipler sahada yoğun bir mücadele yürütüyor.

Kar yağışının etkisini göstermesiyle harekete geçen Büyükşehir belediyesi ekipleri, özellikle ana arterlerde kar küreme çalışmalarını başlattı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında cadde, bulvar ve sokaklarda biriken karlar temizlenerek yolların güvenli şekilde ulaşıma açık kalması sağlanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

