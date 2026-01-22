Vali Çağatay’dan Hadrianopolis Kazı Ekibine Teşekkür

Vali Oktay Çağatay, Eskipazar’daki Hadrianopolis kazı ekibini makamında kabul ederek yürütülen çalışmalar ve elde edilen bulgular için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:08
Karabük Valisi Oktay Çağatay, Eskipazar ilçesinde kazı çalışmalarını sürdüren Hadrianopolis Antik Kenti Kazı Ekibini makamında kabul etti.

Kazı çalışmaları ve bulgular

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ve beraberindeki uzman arkeologlar, bugüne kadar elde edilen önemli bulgular hakkında Vali Çağatay’a bilgi verdi.

Bilimsel disiplin, titizlik ve özveriyle yürütülen kazı çalışmalarıyla Hadrianopolis’in tarihsel mirasını gün yüzüne çıkaran ekip, yapılan çalışmaları aktardı.

Vali Çağatay'ın değerlendirmesi

Başarılı ve örnek nitelikteki çalışmaları dolayısıyla kazı ekibini tebrik eden Vali Oktay Çağatay, Hadrianopolis Antik Kenti kazılarının Karabük’ün tarihi kimliğinin güçlenmesine büyük katkı sağladığını vurgulayarak Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ve ekibi Sinan Ekinci, Erdem Tunç ile Mehmet Akdaşa çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Ziyaret sonunda kazı ekibi adına Çelikbaş, Vali Çağatay’a serinin 3.’sü olan Hadrianopolis "Hamamlı Yapı Kompleksi : Depo Buluntuları" kitabı hediye edildi.

