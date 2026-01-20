Kenan Demirel Eskişehir Şairler Derneği Başkanlığında Güven Tazeledi

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, derneğin 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:30
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:31
Kenan Demirel Eskişehir Şairler Derneği Başkanlığında Güven Tazeledi

Kenan Demirel Eskişehir Şairler Derneği Başkanlığında Güven Tazeledi

14. Olağan Genel Kurul'da oy birliğiyle yeniden seçildi

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, derneğin 14. Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile yeniden başkan seçildi.

Toplantı, Eskişehir Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği'nde gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddeleriyle ilgili yapılan değerlendirmelerin ardından yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda Kenan Demirel yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

ESKİŞEHİR ŞAİRLER DERNEĞİ KENAN DEMİREL, DERNEĞİN 14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA OY BİRLİĞİ...

ESKİŞEHİR ŞAİRLER DERNEĞİ KENAN DEMİREL, DERNEĞİN 14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA OY BİRLİĞİ İLE YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ.

ESKİŞEHİR ŞAİRLER DERNEĞİ KENAN DEMİREL, DERNEĞİN 14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA OY BİRLİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Menteşe'de Esnaf Dondurucu Soğuğa Karşı Ateş Yaktı
2
Şahinbey'de Kadınlar Üretiyor: Özgecan Kurslarında Filografi ve Ahşap Boyama
3
Bodrum, Marmaris ve Datça'ya Kuvvetli Fırtına Uyarısı
4
Kütahya'da 20 Ocak 'Kanlı Ocak' Anması
5
Artvin'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor: Şehir Merkezi Beyaza Büründü
6
Canik'te 12 bin 132 Kadına Mesleki Eğitim: Yeni Hanım Konakları Açıldı
7
Oltu'da Sokak Köpeği Çatıda 10 Yavru Doğurdu — Mahalle Yardım Bekliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları