Kenan Demirel Eskişehir Şairler Derneği Başkanlığında Güven Tazeledi
14. Olağan Genel Kurul'da oy birliğiyle yeniden seçildi
Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, derneğin 14. Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile yeniden başkan seçildi.
Toplantı, Eskişehir Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği'nde gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Gündem maddeleriyle ilgili yapılan değerlendirmelerin ardından yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda Kenan Demirel yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
