Didim'de Mavişehir Yenileme Projesi Hızla İlerliyor

Didim Belediyesi'nin Mavişehir Pazaryeri ve çevresindeki yenileme projesi; bisiklet, yürüyüş yolları, dinlenme, oyun ve spor alanlarıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 08:58
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 08:58
Didim Belediyesi mahalle yaşamını iyileştiriyor

Didim Belediyesi tarafından Mavişehir Mahallesinde halkın yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen Mavişehir Pazaryeri ve çevresini kapsayan kapsamlı yenileme projesi tüm hızıyla sürüyor.

Proje kapsamında bisiklet yolları ve yürüyüş yolları oluşturulurken, halkın keyifle vakit geçirebileceği dinlenme alanları da düzenleniyor. Çocuk oyun alanları, spor alanları ve çeşitli hizmet birimleriyle her yaştan vatandaşın kullanımına açık, çok yönlü bir yaşam alanı hayata geçiriliyor.

Pazaryeri çevresinde yapılan düzenlemelerle hem esnafın hem de halkın daha konforlu ve düzenli bir ortamda hizmet alması amaçlanıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek sahada yürütülen uygulamalar hakkında belediye ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Hatice Gençay, Mavişehir Mahallesi’nde yürütülen çalışmaların ilçenin genel planlama anlayışı doğrultusunda, ihtiyaçlar gözetilerek ve kalıcı çözümler üretilerek sürdürüldüğünü ifade etti.

Başkan Hatice Gençay, yapılan çalışmalarla yalnızca fiziksel bir düzenleme değil, aynı zamanda sosyal yaşamı güçlendiren, her kesime hitap eden nitelikli bir kamusal alanın mahalleye kazandırıldığını vurguladı.

