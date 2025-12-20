Didim'de Sıfır Atık Eğitimleri İlçe Genelinde Sürüyor

Didim'de Sıfır Atık Eğitimleri Sürüyor

Didim Belediyesi, çevre bilincinin erken yaşta kazandırılması amacıyla ilçe genelindeki okullarda sıfır atık eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitimler kapsamında, çevre mühendisleri öğrencilerle bir araya gelerek atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün önemi ve çevreye duyarlı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Eğitimlerle, öğrencilerin günlük yaşamda çevreye karşı daha bilinçli davranmalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Uygulama ve hedefler

Sıfır atık eğitimlerinin, belirlenen program doğrultusunda ilçe genelindeki tüm okullarda devam edeceği bildirildi.

Başkanın değerlendirmesi

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Çocuklarımıza erken yaşta çevre bilinci kazandırmak amacıyla okullarımızda sıfır atık eğitimleri düzenliyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün yürüttüğü bu çalışmalarla halkımızda çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz. Daha temiz ve yaşanabilir bir Didim için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Didim Belediyesi olarak sürdürülebilir yaşamı destekleyen çevre odaklı projelerle kent genelinde farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

DİDİM BELEDİYESİ, ÇEVRE BİLİNCİNİN ERKEN YAŞTA KAZANDIRILMASI AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARDA SIFIR ATIK EĞİTİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.