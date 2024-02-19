Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Akrep burcu yorumu

Akrep ve Yükselen Akrep

Bu hafta başak burcunda Satürn'ün etkisiyle dolunay yaşanacak. Bu durum, sosyal çevrenizde ve arkadaşlarınızla aranızda yardımlaşma gerektiren durumlar yaratabilir. Fakat bu dolunay döneminde sizi yoran ve mutsuz eden bir sosyal ilişkiyi de sonlandırabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınız gündeminizde olacak. Arkadaşlarınızla ilgili yükümlülükleriniz çoğalabilir. Veya bir arkadaşınız size bir konuda yardımcı olmayabilir ya da engel olabilir. Sosyal hayatınızda düzenleme yapmanızı gerektiren olaylar yaşayabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınız sizden bir şey rica edebilir ve istememenize rağmen bu ricayı yerine getirmek durumunda kalabilirsiniz.