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Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Kova burcu yorumu

Bu hafta başak burcunda dolunay var. Maddi konular, krediler, miras, sponsorluklar ve eşinizin finansal durumu önemli. Harcamalarınızı kontrol edin, gelir kaynaklarınızda aksaklıklar olabilir. Lüks bir şey almak veya yatırım yapmak isterseniz, sorumluluklarınızı unutmayın.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 14:51
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Kova burcu yorumu

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu

Bu hafta başak burcunda Satürn'ün etkisiyle dolunay yaşanacak. Bu dolunay, maddi durumunuz, kredileriniz, miras haklarınız, sponsorluklarınız ve eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgili konuları ön plana çıkarabilir. Bu alanlarda daha fazla sorumluluk almanız, sınırlanmışlık ve hareket zorluğu hissetmeniz mümkün. Bu nedenle, harcamalarınızı ve kredi kartı borçlarınızı gözden geçirmeniz, bütçenizi dengelemeniz faydalı olabilir. Ayrıca, nafaka, prim, burs gibi gelir kaynaklarınızda gecikmeler veya aksaklıklar yaşanabilir. Bu dolunay döneminde, kendinize lüks bir hediye almak veya bir ev, araba, toprak gibi yüksek maliyetli bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Ancak, bunun için krediye ihtiyacınız olursa, bunun getireceği sorumlulukları da göz önünde bulundurmanız gerekir.

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