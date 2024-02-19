Bist 100
9.377,01 1%
DOLAR
30,87 0,09%
EURO
33,29 0,12%
ALTIN
2.003,74 0,43%

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Oğlak burcu yorumu

Bu hafta Oğlak burcu yurt dışı, eğitim, hukuk ve seyahat konularında belirsizlik ve sorumluluk yaşayacak. Finansal konularda dikkatli olmalı, sürpriz ödemelerle karşılaşabilir. Tatil yapmak isteyebilir.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 14:46
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Oğlak burcu yorumu

Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar ve Yükselen Oğlaklar, bu hafta başak burcunda Satürn etkili dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay, yurt dışı, yabancılar, eğitim, hukuk, seyahat gibi konuları gündeminize taşıyacak. Bu alanlarda netlik ve kararlılık kazanmak zorlaşabilir, belirsizlikler yaşanabilir. Satürn’ün etkisiyle bu konularda sorumluluklarınızın arttığını görebilirsiniz.

Yurt Dışı ve Eğitimde Oğlak Burcu

Yurt dışı ile ilgili işlerinizde yoğunluk olabilir. Yabancılarla ilişkilerinizde duyarlılık göstermeniz gerekebilir. Eğitim veya sınavlarınızda çalışmanız ve hazırlanmanız şart. Hukuki konularda haklarınızı korumanız önemli. Seyahat planlarınızda değişiklikler olabilir. Belki de tatil yapmak isteyebilirsiniz.

Finansal Konularda Oğlak Burcu

Bu dolunay zamanı finansal konularda dikkatli olmanızda fayda var. Kredi, vergi, burs, geri ödemesi olan bir ödeme, unuttuğunuz bir ödeme sürpriz bir şekilde karşınıza çıkabilir. Bütçenizi kontrollü yönetmeniz gerekebilir. Ticari konularda akıllıca adımlar atmanız önemli. Cebinizden beklenmedik bir para çıkabilir.

İLGİLİ HABERLER

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Yay burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Yay burcu yorumu

60 yaş üzeri vatandaşın yüzünü güldürecek açıklama! Her ay 5 bin lira ödenecek

60 yaş üzeri vatandaşın yüzünü güldürecek açıklama! Her ay 5 bin lira ödenecek

İşçiye zamlı ödeme çıktı! 2024 yılında en az 20.002 TL alabileceksiniz

İşçiye zamlı ödeme çıktı! 2024 yılında en az 20.002 TL alabileceksiniz

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Akrep burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Akrep burcu yorumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ehliyet sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı: Başvuru yapılması gerekiyor
2
Tarım Bakanlığı 5500 sözleşmeli personel alımı: Güvenlik, temizlik ve büro kadrolarına başvuracaklar dikkat! KPSS taban puanları belli oldu!
3
Gizli Niteliklerinizi İllüzyon Testi ile Öğrenin: İlk Gördüğünüz Şey Kişiliğinizin Sırlarını Veriyor
4
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Yengeç burcu yorumu
5
Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor
6
Yaş ve KPSS şartını sağlayanlara AFAD kapıları açıldı! Dolgun maaşlı iş fırsatı
7
Işıl ışıl parkeler bu karışımla mümkün! Birkaç damlası bile evi tertemiz gösterecek

İşçiye zamlı ödeme çıktı! 2024 yılında en az 20.002 TL alabileceksiniz

Işıl ışıl parkeler bu karışımla mümkün! Birkaç damlası bile evi tertemiz gösterecek

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Balık burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Kova burcu yorumu

60 yaş üzeri vatandaşın yüzünü güldürecek açıklama! Her ay 5 bin lira ödenecek

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Oğlak burcu yorumu

İSTGÜVEN 120 Güvenlik Görevlisi Arıyor! İşte Başvuru Detayları ve Şartları

SUV Tutkunlarına Müjde: Chery Omada’ya Rakip Geldi! 432 Bin TL’lik SUV Satışta!

Bizim Toptan Marketlerde Ramazan kolisi satışa çıktı! Tek fiyat kampanyası

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Yay burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Akrep burcu yorumu

Volkswagen yılın kampanyasını patlattı! Bu fiyatı kaçıran yaya kalacak