Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Oğlak burcu yorumu

Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar ve Yükselen Oğlaklar, bu hafta başak burcunda Satürn etkili dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay, yurt dışı, yabancılar, eğitim, hukuk, seyahat gibi konuları gündeminize taşıyacak. Bu alanlarda netlik ve kararlılık kazanmak zorlaşabilir, belirsizlikler yaşanabilir. Satürn’ün etkisiyle bu konularda sorumluluklarınızın arttığını görebilirsiniz.

Yurt Dışı ve Eğitimde Oğlak Burcu

Yurt dışı ile ilgili işlerinizde yoğunluk olabilir. Yabancılarla ilişkilerinizde duyarlılık göstermeniz gerekebilir. Eğitim veya sınavlarınızda çalışmanız ve hazırlanmanız şart. Hukuki konularda haklarınızı korumanız önemli. Seyahat planlarınızda değişiklikler olabilir. Belki de tatil yapmak isteyebilirsiniz.

Finansal Konularda Oğlak Burcu

Bu dolunay zamanı finansal konularda dikkatli olmanızda fayda var. Kredi, vergi, burs, geri ödemesi olan bir ödeme, unuttuğunuz bir ödeme sürpriz bir şekilde karşınıza çıkabilir. Bütçenizi kontrollü yönetmeniz gerekebilir. Ticari konularda akıllıca adımlar atmanız önemli. Cebinizden beklenmedik bir para çıkabilir.