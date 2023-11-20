Dışarda yüzlerce lira para dökmeyin! Evde patatesli gözleme tarifine göz atın: Kahvaltı sofralarını şenlendirecek

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan patatesli gözleme, evde çok kolay hazırlanır. Bu kolay tarifle patatesli gözleme yapmayı adım adım öğrenebilirsiniz. Evde hazırladığınız patatesli gözleme, sofranıza renk katan doyurucu ve lezzetli bir atıştırmalıktır. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu tarifin detayları şöyle:

Malzemeler:

2 su bardağı un

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

1 yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir tutam tuz

İç Harcı İçin:

4 adet orta boy patates

1 adet büyük boy soğan

Yarım demet taze maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber





Yapılışı:

Patatesli gözleme tarifinin ilk adımı hamuru hazırlamaktır. Unu geniş bir kaseye alıp ortasını havuz şeklinde açın. Ortasına yumurtayı kırın, süt, su, yağ ve tuzu ekleyip karıştırın. Elinize yapışmayan yumuşak hamur haline gelene kadar yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık 30 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Bu arada patatesleri rendeleyerek iç harcını hazırlayın. Soğanı ince ince doğrayın. Bir tavanın içine aldığınız soğanları yağda kavurun. Daha sonra rendelenmiş patatesleri ekleyip kısık ateşte patatesler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Üzerine tz, karabiber, pulbiber veya dilediğiniz başka baharatları ekleyip karıştırın. İstenirse taze maydanoz da koyabilirsiniz.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğü parçalar koparıp unlanmış zeminde yuvarlayın. Açtığınız hamurun üzerine patatesli karışımı dökün. Hamuru ikiye bölüp yarım ay şeklini verin. Her iki tarafta altın kahverengi olana kadar bir tavada kızartın. Sıcak olarak servis yapın.

Ev yapımı patatesli gözleme tarifimiz ile sevdiklerinize sürpriz yapabilir, sofralara lezzetli dokunuşlar katabilirsiniz. Afiyet olsun!