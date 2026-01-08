Diyadin'de Sokak Hayvanlarına Kardan Barınak

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde vatandaşlar, yoğun kar ve dondurucu soğuklarda sokak hayvanları için kardan barınaklar yaparak tavuk ve kedileri korudu.

Yoğun kar ve dondurucu soğuklar karşısında duyarlı vatandaşların örnek davranışı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde etkili olan yoğun kar ve dondurucu soğuklar, sokak hayvanlarının yaşamını zorlaştırdı. Duyarlı vatandaşlar, bu olumsuz koşullara karşı harekete geçti.

Vatandaşlar tarafından yapılan kardan barınaklar, hayvanlar için adeta sığınak oldu. Özenle hazırlanan kar tünellerinin içinde tavuklar ve bir kedi güvenle barınırken, barınakların zeminine serilen saman hayvanların soğuktan korunmasını sağladı.

Bu küçük ama anlamlı müdahale, soğuk kış günlerinde hayvanların hayatında somut fark yarattı ve çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Yetkililer ve hayvanseverler, benzer duyarlılıkların artmasının sokak hayvanlarının hayatta kalmasında önemli rol oynadığını belirterek, herkesi imkânları ölçüsünde destek olmaya çağırdı.

