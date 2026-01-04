DOLAR
Diyadin’li Gençler Allahuekber Dağları’nda Sarıkamış Şehitlerini Andı — 111. Yıl Dönümü

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, Diyadin Gençlik Merkezleri öncülüğünde yürüyüş düzenlendi; gençler Allahuekber Dağları’nda Sarıkamış şehitlerini andı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:19
Diyadin Gençlik Merkezleri öncülüğünde anlamlı anma yürüyüşü

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma yürüyüşü, gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyadin Gençlik Merkezleri öncülüğünde yapılan etkinlikte katılımcılar, Allahuekber Dağları’nda tarihî bir yürüyüş yaparak Sarıkamış şehitlerini andı. Etkinlik, gençlerin duyarlılığı ve kararlılığıyla dikkat çekti.

Soğuk hava koşullarına rağmen sürdürülen yürüyüş boyunca gençler, Türk bayrakları ve pankartlar eşliğinde şehitlerin izinden ilerledi. Katılımcılar dualar ederek, Sarıkamış’ta gösterilen fedakârlık ve kahramanlığı bir kez daha yüreklerinde hissederek andı.

Yetkililer, bu tür anma programlarının genç nesillerde tarih bilinci, milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini vurguladı. Yürüyüşe katılan gençler ise Sarıkamış şehitlerini anmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

Program, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi. Sarıkamış şehitleri rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

