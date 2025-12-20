Diyarbakır 2025'te Turist Rekoru: 1,6 Milyon Ziyaretçi

Turizm acenteleri verilerine göre 2025 yılında Diyarbakır'ı ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 600 bin oldu. Yetkililer, kendi imkânlarıyla veya günübirlik gelen ziyaretçilerin de eklenmesiyle bu sayının 3 milyonun üzerinde olduğunu bildiriyor.

Konaklama verileri ve artış

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Serdar Baturay, 2025 yılına ilişkin resmi konaklama verilerini paylaştı. Baturay, otellerde konaklayan misafir sayısının 541 bin olduğunu belirterek, misafirhaneler ve evlerde kalanların da eklenmesiyle toplam konaklamalı misafir sayısının yaklaşık 700 ila 750 bin civarında olduğunu ifade etti.

Baturay ayrıca, "Buna günübirlik ziyaretçileri de eklediğimizde, birebir resmi kayıtlara göre turist sayısı 1,6 milyona ulaşmıştır. Ancak bölgeye kendi araçlarıyla ve kendi imkânlarıyla gelen turistleri de dahil ettiğimizde, bu sayının çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceği görülmektedir." dedi.

2024 ile 2025 yıllarının ilk 10 aylık verileri karşılaştırıldığında konaklama sayılarında yüzde 25 ile 30 arasında artış görüldüğünü vurgulayan Baturay, bu artışı yapılan çalışmalar, bölgenin misafirperverliği ve gelenlerin memnuniyetine bağladı. "Bizim en büyük hedefimiz, gelen her misafiri baş tacı etmek ve bölgemize yakışır misafirperverliği göstererek, onların bölgemiz için birer gönüllü tatil elçisi olmalarını sağlamak" diye ekledi.

2026 hedefleri ve uluslararası tanıtım

Baturay, 2026 yılı beklentilerinin konaklamalı misafir sayısında yine yüzde 30 artış yönünde olduğunu belirtti. "En büyük hedeflerimizden biri, özellikle Avrupa’da düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı’na katılım sağlamak. 2025 yılında katılım gösteriyoruz, 2026 yılında da bu katılımı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yabancı konaklamalı turist sayısını artırma hedeflerini paylaşan Baturay, "Yaklaşık 35 bin olan yabancı konaklamalı turist sayısını 2026 yılında 70 bin, hatta 100 bin seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için yurt dışı tanıtımlarına daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılıyor, tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca yurt dışında faaliyet gösteren, özellikle satıcı konumunda olan tur operatörlerinin acentelerini bölgemize tanıtım gezilerine getirerek; önce bölgemizi satıcılara tanıtmayı, ardından onlar aracılığıyla tüketicilere ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Güvenlik, ulaşım ve 'çözüm süreci' etkisi

Baturay, "Terörsüz Türkiye" sürecinin turizmde sıkça sorgulandığını belirterek şunları söyledi:

"Diyarbakır denildiğinde, önyargıları yıkmak kolay olmuyor. Daha önce misafirler çekiniyor, ’Diyarbakır nasıl bir yer, gidelim mi gitmeyelim mi’ sorularını soruyordu. Çözüm sürecinin bu şekilde devam etmesi halinde turizme çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Turizmin olmazsa olmaz iki unsuru vardır: Güvenlik ve ulaşım. Bu iki unsur sağlandığında turisti bölgeye getirmek çok daha kolay oluyor. Bu nedenle çözüm süreci, turizmle doğrudan bağlantılı ve bölgemize çok ciddi katkılar sunacaktır. Yıllarca zarar gören bu bölge bugün merak edilen bir yer haline geldi. İnsanlar ’Diyarbakır nasıl bir yer, ne göreceğiz’ diye geliyor ve geldiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. ’Hiç beklediğimiz gibi değil’ sözleriyle sıkça karşılaşıyoruz. Bu nedenle çözüm süreci, bölgemiz ve ülkemiz için son derece kıymetlidir. Emeği geçen herkese bir turizmci olarak teşekkür ediyorum. Mezopotamya TURSAB Bölge Başkanı olarak 2026 yılının herkese bol gezmeli, sağlıklı ve güzel bir yıl olmasını diliyor, şimdiden iyi yıllar temenni ediyorum."

Sonuç olarak, resmi konaklama verileri ile acente kayıtları ilçenin 2025 turizm performansının güçlü bir yükseliş gösterdiğini ortaya koyuyor; bölge yetkilileri 2026 için benzer bir ivme ve uluslararası tanıtımlarda artış hedefliyor.

