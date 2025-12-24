Yozgat'ta Kuraklık Alarmı: Cemil Çiçek Barajı'nda Su Seviyesi Kritik

Yozgat'ta Cemil Çiçek Barajı'nda su krizi

Baraj seviyesi şehir suyunu karşılayamıyor

Yozgat'ta Cemil Çiçek Barajındaki su seviyesi, devam eden kuraklık nedeniyle şehre su verilemeyecek düzeye geriledi. Baraj havzasındaki çatlamış topraklar ve kuraklık, dron ile havadan görüntülendi.

Belediye yetkilileri uyardı

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, uzun süredir beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle "Maalesef korktuğumuz günler başladı." dedi. Açıkgöz, "Sonbahar aylarında yeterli yağış alacağımızı ve bu sorunun gündemimize gelmeyeceğini planlamıştık. Ancak istediğimiz yağışlar gerçekleşmeyince Cemil Çiçek Barajı'ndaki su seviyemiz su alma yapılarının altına düştü. Dolayısıyla barajdan aldığımız su miktarı yüzde 0 seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Açıkgöz, şehrin su ihtiyacının şu an yalnızca yüzde 25'inin karşılanabildiğini belirterek, suyun Arapseyfi bölgesindeki kuyulardan sağlandığını aktardı: "Şu anda saniyede 277 litre suyu şehrimize verebiliyoruz. Normal şartlarda bu rakam saniyede 600 litre'ye kadar çıkıyor."

Belediye, su dağıtımında şehri 10 bölge'ye ayırdı ve kuzey ile güney bölgelerine dönüşümlü olarak 24'er saat su verildiğini; iki hastanenin ise kesintilerden muaf tutulduğunu duyurdu.

Çaresiz planlar ve çalışma sürüyor

Açıkgöz, kuraklığın etkisini hafifletmek için çalışmaların sürdüğünü söyleyerek sonbahar aylarında 4 yeni kuyu açıldığını ve daha önce kullanılmayan 6 kuyunun yeniden devreye alındığını belirtti. "Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Baraj seviyemiz yüzde 55'e kadar çıkmıştı ve bugüne kadar bizi getirdi. İnşallah bu yıl da kuvvetli yağışlar olur ve bu sorunu Yozgat'ın gündeminden çıkarırız" dedi.

Başkan uyardı: Tasarruf şart

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle Musabeyli Barajı'nda su seviyesinin yüzde sıfıra gerilediğini belirterek, şehirde zorunlu su kesintilerinin uygulandığını açıkladı. Başkan Arslan, "Bu geçici süreçte vatandaşlarımızdan ricamız, suyu tasarruflu kullanmaları ve gereksiz tüketimden kaçınmalarıdır. Göstereceğiniz anlayış ve dayanışma, şehrimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Baraj havzasında görülen çatlamış topraklar ve kuraklığın etkileri, dron görüntüleriyle belgeledi.

