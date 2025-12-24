DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,71 -0,03%
ALTIN
6.187,67 -0,11%
BITCOIN
3.718.941,24 1,29%

Yozgat'ta Kuraklık Alarmı: Cemil Çiçek Barajı'nda Su Seviyesi Kritik

Cemil Çiçek Barajı'ndaki su seviyesi kritik düzeye indi; Yozgat'ta su kısıtlamaları başladı, kuyular devreye alındı, çatlayan topraklar dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:25
Yozgat'ta Kuraklık Alarmı: Cemil Çiçek Barajı'nda Su Seviyesi Kritik

Yozgat'ta Cemil Çiçek Barajı'nda su krizi

Baraj seviyesi şehir suyunu karşılayamıyor

Yozgat'ta Cemil Çiçek Barajındaki su seviyesi, devam eden kuraklık nedeniyle şehre su verilemeyecek düzeye geriledi. Baraj havzasındaki çatlamış topraklar ve kuraklık, dron ile havadan görüntülendi.

Belediye yetkilileri uyardı

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, uzun süredir beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle "Maalesef korktuğumuz günler başladı." dedi. Açıkgöz, "Sonbahar aylarında yeterli yağış alacağımızı ve bu sorunun gündemimize gelmeyeceğini planlamıştık. Ancak istediğimiz yağışlar gerçekleşmeyince Cemil Çiçek Barajı'ndaki su seviyemiz su alma yapılarının altına düştü. Dolayısıyla barajdan aldığımız su miktarı yüzde 0 seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Açıkgöz, şehrin su ihtiyacının şu an yalnızca yüzde 25'inin karşılanabildiğini belirterek, suyun Arapseyfi bölgesindeki kuyulardan sağlandığını aktardı: "Şu anda saniyede 277 litre suyu şehrimize verebiliyoruz. Normal şartlarda bu rakam saniyede 600 litre'ye kadar çıkıyor."

Belediye, su dağıtımında şehri 10 bölge'ye ayırdı ve kuzey ile güney bölgelerine dönüşümlü olarak 24'er saat su verildiğini; iki hastanenin ise kesintilerden muaf tutulduğunu duyurdu.

Çaresiz planlar ve çalışma sürüyor

Açıkgöz, kuraklığın etkisini hafifletmek için çalışmaların sürdüğünü söyleyerek sonbahar aylarında 4 yeni kuyu açıldığını ve daha önce kullanılmayan 6 kuyunun yeniden devreye alındığını belirtti. "Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Baraj seviyemiz yüzde 55'e kadar çıkmıştı ve bugüne kadar bizi getirdi. İnşallah bu yıl da kuvvetli yağışlar olur ve bu sorunu Yozgat'ın gündeminden çıkarırız" dedi.

Başkan uyardı: Tasarruf şart

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle Musabeyli Barajı'nda su seviyesinin yüzde sıfıra gerilediğini belirterek, şehirde zorunlu su kesintilerinin uygulandığını açıkladı. Başkan Arslan, "Bu geçici süreçte vatandaşlarımızdan ricamız, suyu tasarruflu kullanmaları ve gereksiz tüketimden kaçınmalarıdır. Göstereceğiniz anlayış ve dayanışma, şehrimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Baraj havzasında görülen çatlamış topraklar ve kuraklığın etkileri, dron görüntüleriyle belgeledi.

YOZGAT'TA CEMİL ÇİÇEK BARAJI'NDAKİ SU SEVİYESİ, KURAKLIK NEDENİYLE ŞEHRE SU VERİLEMEYECEK SEVİYEYE...

YOZGAT'TA CEMİL ÇİÇEK BARAJI'NDAKİ SU SEVİYESİ, KURAKLIK NEDENİYLE ŞEHRE SU VERİLEMEYECEK SEVİYEYE DÜŞTÜ. BARAJ HAVZASINDAKİ ÇATLAMIŞ TOPRAKLAR VE KURAKLIK DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

YOZGAT'TA CEMİL ÇİÇEK BARAJI'NDAKİ SU SEVİYESİ, KURAKLIK NEDENİYLE ŞEHRE SU VERİLEMEYECEK SEVİYEYE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa İtfaiyesi'nden Kan Bağışı Kampanyası
2
Kütahya’da Öğrenciler 50 Fidanı Toprakla Buluşturdu
3
Tahmazoğlu'ndan Regaib Kandili Mesajı: Üç Ayların Başlangıcı
4
GTO Başkanları: Gaziantep’in 104. Kurtuluş Yıldönümü — 25 Aralık
5
Eskişehir'de Sabah Sisi: Odunpazarı Çankaya'da Görüş Düşüklüğü
6
Doç. Dr. Yusuf Ceylan: "Gelecekte hamsiye hasret kalacağız" — Karadeniz'de hamsi azalıyor
7
Göksu Deltası'nda Nesli Tehlikedeki Saz Horozu Görüntülendi

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor