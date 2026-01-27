Diyarbakır'da 21. Bölge Optisyen-Gözlükçüler Odası Seçimini Erdoğan Kazandı

Genel Kurul ve seçim süreci

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 11 ili kapsayan 21. Bölge Doğu Optisyen ve Gözlükçüler Odası'nın seçimli Genel Kurul süreci, 24-25 Ocak 2026 tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

İki gün süren genel kurul toplantılarının ilk gününde oda faaliyet raporları, mali tablolar ve bütçe sunumları üyelerin bilgisine sunuldu. Ayrıca mesleğin güncel sorunları, sahadan gelen talepler ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler üyelerin katılımıyla ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

Genel kurulun ikinci gününde gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından seçimlere geçildi. Yapılan oylama sonucunda mevcut başkan Abdurrahim Erdoğan, meslektaşlarının desteğiyle yeniden başkan seçildi.

Yeni yönetmelik sonrası ilk bölge seçimi

Optisyen ve gözlükçüler odalarında uzun süredir yapılamayan seçimlerin önünü açan süreç, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği'nin 18 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilen yönetmeliğin, 10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle hukuki zemine kavuştu.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından başlatılan seçim süreci kapsamında, Doğu Bölgesi Optisyen ve Gözlükçüler Odası, bölge odaları arasında seçimlerini tamamlayan ilk oda oldu.

Sektör temsilcileri, Diyarbakır'da gerçekleştirilen bu seçim sürecinin diğer bölge odaları için de yol gösterici olacağını ifade etti.

DOĞU BÖLGESİNDE BULUNAN 11 İLİ (DİYARBAKIR, BATMAN, VAN, MARDİN, SİİRT, ŞIRNAK, AĞRI, MUŞ, HAKKÂRİ BİTLİS, BİNGÖL) KAPSAYAN 21. BÖLGE DOĞU OPTİSYEN VE GÖZLÜKÇÜLER ODASI’NIN SEÇİMLİ GENEL KURUL SÜRECİ, 24–25 OCAK 2026 TARİHLERİNDE DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İKİ GÜN SÜREN GENEL KURUL TOPLANTILARININ ARDINDAN YAPILAN SEÇİMDE, MEVCUT BAŞKAN ABDURRAHİM ERDOĞAN, ÜYELERİN OYLARIYLA İKİNCİ KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.