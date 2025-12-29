DOLAR
Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi'nden Tuzlama ve Kar Küreme Seferberliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent merkezinde tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmalarını ana arterler ile kırsalda sürdürüyor; vatandaşlar uyarıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:47
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına karşı tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar hangi bölgelerde yoğunlaşıyor?

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde ana arterler ve yoğun kullanılan güzergâhlarda tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla özellikle kavşaklar, yokuşlar ve köprü geçişlerinde öncelikli müdahalede bulunuyor.

Kent kırsalındaki müdahaleler, aynı daire başkanlığının konuşlandırdığı 6 ayrı şantiyedeki ekipler tarafından yürütülüyor. Ulaşımın aksamaması için kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kaldırım ve park temizliği

Çevre Korumu ve Kontrol Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıklarına bağlı ekipler de kent genelinde kaldırım ve parklarda kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Vatandaşlara uyarı ve öneriler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı. Açıklamada, kış lastiği bulunmayan ve kar koşullarına uygun olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması istendi.

Ayrıca, muhtemel risklerin önüne geçilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önemine vurgu yapıldı. Büyükşehir ekiplerinin kent genelinde sahada görev yaptığı belirtilerek, vatandaşların can ve mal güvenliği için alınan tedbirlere uymaları çağrısı yapıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

