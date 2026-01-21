Diyarbakır'da JINKART: İkinci Dönemde 8 Bin Kadına Kart Dağıtıldı

Projede İkinci Dönem ve Başvuru Süreci

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik sosyal destek projesi JINKART kapsamında ikinci dönemde 8 bin kadına kart dağıtımı gerçekleştirildi. Projenin ilk döneminde ise 7 bin kadına JINKART verilmişti. İkinci başvuru dönemi 8 Eylül 2025’te başlayıp 18 Eylül itibarıyla sona ererken, bu dönemde toplam 50 bin 519 kadın JINKART için başvuruda bulundu.

Dağıtım, Kriterler ve İnceleme

Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı, başvuruları belirlenen kriterler doğrultusunda titizlikle inceledi. Başvuruların değerlendirmeye alınma şartları arasında üzerine kayıtlı taşınmazı bulunmayan, herhangi bir işte çalışmayan, 18-64 yaş aralığında olan, indirimli ya da ücretsiz ulaşım kartı kullanmayan ve hane geliri düşük olan kadınlar yer aldı.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından şartları taşıyan 10 bin kadına JINKART verilmesi için çalışma başlatıldı. Kart dağıtımları, Yenişehir ilçesinde bulunan Millet Bahçesindeki JINKART bürosunda yapılıyor. Bu kapsamda şu ana kadar 8 bin kadına kartları teslim edilirken, kalan 2 bin kartın dağıtımı devam ediyor.

Kartın Sağladığı Haklar ve Projenin Amaçları

JINKART, merkez ve dış ilçelerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerde geçerli olacak şekilde kartlara aylık 90 biniş tanımlanmasını sağlıyor. Kart sahipleri ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sosyal tesislerde %10 indirim imkanından yararlanacak.

Projenin hedefi, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha görünür, güçlü ve bağımsız bir şekilde yer almalarına katkı sunmak olarak açıklandı.

