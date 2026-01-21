Ordu'da 24 saatte 692 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan yolları 24 saat içinde tekrar hizmete açtı. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmeyi hedefliyor.

Ekip ve araç gücü

Araç filosuna eklenen yeni araç ve iş makineleriyle sahadaki gücünü artıran ekip, yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran kar yağışıyla mücadele ediyor. Karla mücadele çalışmalarında 417 araç ve iş makinesi ile 600 personel görev aldı. Şehir genelinde ortalama kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.

Öncelik: Sağlık ve cenaze hizmetleri

Karla mücadelede öncelik, hasta ve cenaze hizmetleri oldu. Ekipler bir günde 692 mahalleye müdahale ederken, 168 hastanın sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasını sağladı ve 58 vefat eden vatandaş için cenaze hizmeti verdi.

Çalışmaların sürdüğü ilçeler

Kar yağışı özellikle yüksek rakımlı ilçelerde yaşamı zorlaştırıyor. Ekiplerin çalışmaları Akkuş, Kabadüz, Mesudiye, Perşembe, Gölköy, Gürgentepe, Ulubey ve Aybastı ilçelerinde devam ediyor.

