Ordu'da Salih Sakarya: 40 Yıldır 10 m²'lik Dükkânda Saat Tamiri

Ordu'da 40 yıl önce açtığı 10 metrekarelik iş yerinde zamana adeta ince ayar yapan Salih Sakarya, mesleğinin teknolojinin gerisinde kaldığını ve çırak yetişmemesinin geleceği tehlikeye attığını söylüyor.

40 metrekarelik dükkânda geçen zaman

Uzun yıllardır bozulan saatleri tamir edip zamanın tekrar ilerlemesini sağlayan saatçilerin mesleği giderek geriliyor. 64 yaşındaki Sakarya, aynı iş yerinde 40 yıldan bu yana hizmet verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Teknoloji maalesef çok şeyde olduğu gibi bizi de yeniyor. Yalnız bizim arkamızdan çırak yetişmediği için biz gittikten sonra teknoloji bizi çok arayacak. Dükkanım 10 metrekare, burada 40’ncı senem. Artık bunu gün, ay saat olarak hesap edersek ömrüm adeta burada geçti. Yaşadık ve çok şükür bu günleri gördük" dedi.

Ustalık, çırak ve antika saatlerin geleceği

Sakarya, meslekte usta sayısının azalmasının kaliteli ve antika saatlerin tamiratını zorlaştırdığını vurguladı ve şöyle konuştu:

"Artık mesleği yapanlar azaldıkça bizim aranır hale gelmemizin sebebi, kaliteli saatleri yapacak kimsenin kalmaması. O anlamda kaliteli saatleri biriktiren, koleksiyon yapan ya da kullanmayı seven insanlar bizleri arar oldu. Çünkü antika olan mekanik saatleri bir insanın yapabilmesi için en az 2 yıl üzerinde çalışsın ki kalfa olabilsin, usta değil. Her saat birbirine benzemez, yapı olarak aynıdır ama çalışma sistemleri farklı olduğu için zordur. Usta kolay olunmuyor, 40 yıldır zamana hakikaten ayar vermeye çalışıyoruz. Bunu da yapabildiysek ne mutlu bize".

Salih Sakarya'nın sözleri, geleneksel mesleklerin teknoloji ve kuşak değişimiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. 10 metrekarelik dükkânda geçirilen 40 yıl, hem bir ustalığın hem de kaybolmaya yüz tutan bir mesleğin öyküsünü anlatıyor.

