Düzce Türk Bayraklarıyla Kırmızı-Beyaza Büründü

Kamışlı’daki saldırının ardından Düzce esnaf ve belediye ortak kampanyayla şehri Türk bayraklarıyla donattı; Başkan Dr. Faruk Özlü açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:30
Düzce’de esnaf ve Düzce Belediyesi iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında şehir genelinde Türk bayrakları dağıtıldı ve cadde ile sokaklar kırmızı-beyaza büründü. Kampanya, Kamışlı’da Türk Bayrağı’na yapılanların ardından başlatıldı.

Belediye ve esnaf el ele verdi

Kampanya çerçevesinde belediye ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşlara ve esnafa bayrak dağıtarak geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Şehrin farklı noktalarında düzenlenen dağıtımlara esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk bayraklarını iş yerlerine ve evlerine asan Düzceliler, güçlü bir birlik ve beraberlik mesajı verdi. Özellikle ana arterler ve çarşı merkezlerinde dalgalanan bayraklar kent genelinde görsel bir şölen oluşturdu.

Başkan Özlü'nün açıklaması

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kampanyaya destek verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kamışlı’da olan hadise, çok çirkin bir hadisedir. Biz bu ülkede tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet vurgusuyla siyaset yapıyoruz. Bu ülkeye 23 yıldır üretmeye çalışıyoruz. Ben şayet orada asker olsaydım yani Kamışlı’da bir asker veya er olsaydım, hatırlayacaksınız bundan birkaç yıl önce Kıbrıs’ta bir hadise oldu, bir Rum Türk bayrağını indirmeye yeltendi, o bölgede yani Kıbrıs’ta Türk askerinin gösterdiği tepkinin aynısını gösterirdim. Bayrağımıza saygı göstermek esastır ve bütün herkesten Türkiye’de yaşayan herkesten 86 milyondan Türk bayrağına saygı gösterilmesini bekliyoruz. Düzce bayrak konusunda hassasiyetleri olan bir şehirdir. Bundan birkaç ay önce bir sosyal deney gerçekleştirmiştik. Düzce‘de herkes Türk bayrağının geri düşmesine reaksiyon gösterdi. Tepki gösterdi ve bayrağı kaldırmaya gayret gösterdi. O yüzden Düzce’nin bayrak konusunda ki hassasiyetini biliyoruz ve bunu gösteriyoruz"

Kampanya kapsamında Düzce’nin dört bir yanında bayrakların dalgalanmaya devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar, herkesi ev ve işyerlerine bayrak asarak kampanyaya destek olmaya davet etti.

