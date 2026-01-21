Kemer'de 2025'te 7 bin 111 Ton Atık Toplandı

Kemer Belediyesi, 2025 yılında 7 bin 111 ton bahçe ve hacimli atık toplandığını, 2024'e göre yüzde 37 artış olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:37
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:37
Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalarda 7 bin 111 ton bahçe atığı ve hacimli atık topladı.

Toplama organizasyonu

Belediye açıklamasına göre, toplama işleri 3 kepçe, 4 kamyon, 1 kamyonet ve 1 traktör ile haftanın 6 günü gerçekleştirildi.

Önceki yıl ile karşılaştırma

Açıklamada, 2024 yılında toplanan atık miktarının 5 bin 195 ton olduğu ve 2025 yılında bu miktarın yüzde 37 artış ile 7 bin 111 ton'a ulaştığı kaydedildi.

