Kemer'de 2025'te 7 bin 111 Ton Atık Toplandı

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalarda 7 bin 111 ton bahçe atığı ve hacimli atık topladı.

Toplama organizasyonu

Belediye açıklamasına göre, toplama işleri 3 kepçe, 4 kamyon, 1 kamyonet ve 1 traktör ile haftanın 6 günü gerçekleştirildi.

Önceki yıl ile karşılaştırma

Açıklamada, 2024 yılında toplanan atık miktarının 5 bin 195 ton olduğu ve 2025 yılında bu miktarın yüzde 37 artış ile 7 bin 111 ton'a ulaştığı kaydedildi.

