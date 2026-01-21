Düzce'de Türk Bayraklarıyla Birlik: Esnaf ve Belediye Şehri Kırmızı-Beyaza Bürüdü

Düzce'de Türk Bayraklarıyla Birlik Mesajı

Kamışlı’da Türk Bayrağına yapılanların ardından Düzce’de esnaflar ve Belediye şehri kırmızı beyaza büründü.

Düzce Belediyesi ekipleri şehir genelinde Türk bayrağı dağıtarak cadde ve sokakları bayraklarla donattı. Kampanya kapsamında vatandaşlara ve esnafa ulaştırılan bayraklar, kent genelinde yoğun ilgi gördü.

Türk bayraklarını iş yerlerine ve evlerine asan Düzceliler, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Özellikle ana arterler ve çarşı merkezlerinde dalgalanan bayraklar, kent genelinde görsel bir şölen oluşturdu.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce’nin bayrak hassasiyeti var" ifadelerini kullandı.

"Kamışlıda olan hadise çok çirkin bir hadisedir. Biz bu ülkede tek millet tek Vatan tek Bayrak tek Devlet vurgusuyla siyaset yapıyoruz. Bu ülkeye 23 yıldır üretmeye çalışıyoruz. Ben şayet orada asker olsaydım yani Kamışlı da bir asker veya er olsaydım hatırlayacaksınız bundan birkaç yıl önce Kıbrıs’ta bir hadise oldu bir Rum Türk bayrağını indirmeye yeltendi o bölgede yani Kıbrıs’ta Türk askerinin gösterdiği tepkinin aynısını gösterirdim. Bayrağımıza saygı göstermek esastır ve bütün herkesten Türkiye’de yaşayan herkesten 86 milyondan Türk bayrağına saygı gösterilmesini bekliyoruz. Düzce bayrak konusunda hassasiyetleri olan bir şehirdir. Bundan birkaç ay önce bir sosyal deney gerçekleştirmiştik. Düzce‘de herkes Türk bayrağının geri düşmesine reaksiyon gösterdi. Tepki gösterdi ve bayrağı kaldırmaya gayret gösterdi. O yüzden Düzce’nin bayrak konusunda ki hassasiyetini biliyoruz ve bunu gösteriyoruz"

Kampanya kapsamında Düzce’nin dört bir yanında Türk bayraklarının dalgalanmaya devam etmesi beklenirken, vatandaşlar da herkesi bayrak asarak kampanyaya destek olmaya davet etti.

Düzce birlik oldu sokaklar Türk Bayrakları ile donatıldı