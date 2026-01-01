Diyarbakır'da Kar Felci: Kar Kalınlığı 50 Santime Ulaştı

Son 3 gündür süren yoğun yağış kent yaşamını durma noktasına getirdi

Diyarbakır son yılların en yoğun kar yağışıyla mücadele ediyor. Son 3 gündür etkisini artıran kar, kenti adeta esaret altına aldı.

Kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, hava ve kara ulaşımı da felç oldu. Birçok araç yolda kalırken, yolların kapanması günlük yaşamı aksattı.

Vatandaşlar dondurucu soğukta taksi ve dolmuş beklemek zorunda kaldı; seferlerin durması nedeniyle uzun bekleyişler yaşandı.

Olaylar sırasında, kar üzerinde oturup araç bekleyen yaşlı bir kadının görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı; yaşanan zor anlar bu karelerle belirlendi.

