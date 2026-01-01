DOLAR
Diyarbakır'da Kar Felci: Kar Kalınlığı 50 Santime Ulaştı

Diyarbakır'da son 3 gündür süren yoğun kar yağışı yaşamı felç etti; kar kalınlığı 50 santime ulaştı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:13
Son 3 gündür süren yoğun yağış kent yaşamını durma noktasına getirdi

Diyarbakır son yılların en yoğun kar yağışıyla mücadele ediyor. Son 3 gündür etkisini artıran kar, kenti adeta esaret altına aldı.

Kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, hava ve kara ulaşımı da felç oldu. Birçok araç yolda kalırken, yolların kapanması günlük yaşamı aksattı.

Vatandaşlar dondurucu soğukta taksi ve dolmuş beklemek zorunda kaldı; seferlerin durması nedeniyle uzun bekleyişler yaşandı.

Olaylar sırasında, kar üzerinde oturup araç bekleyen yaşlı bir kadının görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı; yaşanan zor anlar bu karelerle belirlendi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

