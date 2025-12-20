Diyarbakır'ın En Büyük Parkı Naturapark'ta Altyapı Çalışmaları Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin en büyük parkı olacak 300 bin metrekarelik Naturapark projesinde altyapı çalışmalarına başladı. Park, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile Fırat Bulvarı'nın kesiştiği noktada hayata geçirilecek ve 7'den 70'e geniş bir kesime hitap etmesi hedefleniyor.

Altyapı çalışmaları hangi aşamalarda ilerliyor?

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede ekipler, altyapı kapsamında yapıların temeli, yağmur suyu drenajları, elektrik altyapı kazıları ve sulama tesisatları gibi işlemleri yürütüyor. Altyapı tamamlandığında üstyapı düzenlemelerine geçilerek parkın kullanım alanları oluşturulacak.

Doğaya duyarlı tasarım: Biyolojik göletler

Enerji tüketiminin azaltılması hedefiyle proje alanında klasik havuzlar yerine biyolojik göletler planlanıyor. Bu uygulama ile parktaki su ve enerji yönetiminin daha sürdürülebilir bir düzeye taşınması amaçlanıyor.

Sosyal donatılar ve erişilebilirlik

Projede bisiklet yolları, yürüyüş aksları ve farklı noktalara yerleştirilecek fitness aletleri ile sağlıklı yaşam teşvik edilecek. Parkta ayrıca engelsiz oyun alanları kurulacak; klasik çocuk oyun gruplarının yanı sıra belirlenen yeşil alanlarda survivor parkuru da yer alacak.

Peyzaj ve kullanım alanları

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, proje alanındaki daha önce dikilmiş ağaçları koruyarak çalışmaları sürdürecek ve alana yeni bitkiler dikecek. Naturapark'ta ayrıca oturma alanları, serbest etkinlik alanları, kadın ve erkek lavaboları, mescit ve geniş gezinti aksları yer alacak.

