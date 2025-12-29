Diyarbakır Kayapınar'da Okulda Kar Sevinci: Hoparlörden Oyun Havası

Öğrenciler bahçede halaya kalktı, renkli görüntüler cep telefonlarına yansıdı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir okulda öğrenciler, uzun süren bekleyişin ardından yağan karı coşkuyla karşıladı. Okul bahçesinde oynanan karın tadı, hoparlörden yükselen oyun havalarıyla taçlandı.

Kent merkezi ve ilçeler, uzun süre sonra karla buluştu. Her yerin beyaza büründüğü kentte çocuklar doyasıya eğlendi; okuldaki bu sevinç ise renkli görüntüler oluşturdu.

Okulun hoparlöründen çalınan oyun havaları eşliğinde öğretmen ve öğrenciler bahçede bir araya gelerek halay çekti. Coşkulu anlar, katılımcıların neşesiyle göz doldurdu.

Öğrencilerin keyif dolu anları, cep telefonuyla kaydedildi; kayıtlarda kar sevinci ve birlikte yaşanan kardeşlik duygusu dikkat çekiyor.

