Diyarbakır Kayapınar'da Okulda Kar Sevinci: Hoparlörden Oyun Havası

Diyarbakır Kayapınar'daki bir okulda öğrenciler, kar yağışını hoparlörden çalınan oyun havaları eşliğinde bahçede halay çekerek kutladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:39
Öğrenciler bahçede halaya kalktı, renkli görüntüler cep telefonlarına yansıdı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir okulda öğrenciler, uzun süren bekleyişin ardından yağan karı coşkuyla karşıladı. Okul bahçesinde oynanan karın tadı, hoparlörden yükselen oyun havalarıyla taçlandı.

Kent merkezi ve ilçeler, uzun süre sonra karla buluştu. Her yerin beyaza büründüğü kentte çocuklar doyasıya eğlendi; okuldaki bu sevinç ise renkli görüntüler oluşturdu.

Okulun hoparlöründen çalınan oyun havaları eşliğinde öğretmen ve öğrenciler bahçede bir araya gelerek halay çekti. Coşkulu anlar, katılımcıların neşesiyle göz doldurdu.

Öğrencilerin keyif dolu anları, cep telefonuyla kaydedildi; kayıtlarda kar sevinci ve birlikte yaşanan kardeşlik duygusu dikkat çekiyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

