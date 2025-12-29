Özel Ümit Hastanesi Personeli Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri personeli, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yeni yıla coşkuyla merhaba dedi.

Özel Ümit Hastanesi, kurumsal başarıya katkı sunan çalışanların emeklerini takdir etmek, yoğun ve zorlu geçen bir yılı geride bırakmanın yorgunluğunu atmak ve yeni yıla sağlık, mutluluk ve huzur dilekleriyle girmek amacıyla anlamlı bir kutlama gecesi düzenledi.

Açılış Konuşması

Gecenin açılış konuşmasını yapan Hastane Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, geride bırakılan yılın oldukça yoğun geçtiğine dikkat çekti. Özler, kurumun elde ettiği başarılarda her bir çalışanın emeğinin büyük payı olduğunu vurgulayarak “İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz” sözleriyle tüm çalışanlara teşekkür etti ve yeni yıl temennisinde bulundu.

Teşekkür ve Birlik Mesajı

Özel Ümit Hastaneleri İnsan Kaynakları Müdürü Onur İkiel ise gecenin, çalışanların bir araya gelmesi ve emeklerini kutlaması amacıyla düzenlendiğini belirtti. İkiel, gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yönetimden Değerlendirme

Sahneye davet edilen Özel Ümit Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bozoğlu, zorlu bir yılın geride kaldığını hatırlatarak, çalışanların vefalı ve özverili çalışmaları sayesinde hedeflere ulaşıldığını söyledi. Bozoğlu, “Hepiniz çok yoruldunuz. Bu gece, yorgunluğu bir kenara bırakıp yeni yıla birlikte, keyif ve neşe içinde girmek için önemli” ifadelerini kullandı.

Pasta kesiminin ardından başlayan etkinlikte Özel Ümit Hastanesi çalışanları birlikte olmanın ve başarıyı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

