Bodrum, Marmaris ve Datça'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, 30.12.2025 Salı akşamından itibaren Bodrum, Datça ve Marmaris için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:54
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi'nden kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi, Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.12.2025 Salı akşam saatlerinden itibaren Muğla'nın güney ve batısında (Bodrum, Datça, Marmaris) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Kuvvetli yağışın sebep olabileceği: ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Uyarı metninde belirtilen hususlar kamuoyuyla paylaşılmıştır.

