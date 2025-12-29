Ordu'da bisiklet yolları 16 kilometreyi aştı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sağlıklı yaşam ve çevreci ulaşım vizyonu doğrultusunda il genelinde hayata geçirilen bisiklet yollarının uzunluğu 16 kilometreyi geçti.

Projeler ve amaç

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşlara sağlıklı yürüyüş, spor ve dinlenme alanları oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Hayata geçirilen projeler, her kesime hitap ederek ilçelere yeni bir kimlik kazandırıyor ve vatandaşların rahatça kullanacağı alanlar ortaya çıkarıyor.

Uygulama yapılan ilçeler

Bu çerçevede Ünye, Perşembe, Fatsa, Gülyalı ve Altınordu'da bisiklet yolları inşa edildi. Kullanıma açılan ve toplam uzunluğu 16 kilometreyi aşan bisiklet yolları, standartlara uygun şekilde oluşturularak vatandaşların sağlık ve spor faaliyetleri yapmalarına imkan sağladı.

Geri bildirim ve devam eden çalışmalar

Yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından beğenilirken, bu alandaki çalışmalar hazırlanan program dahilinde devam ediyor.

BİSİKLET YOLLARI