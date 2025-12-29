DOLAR
Ordu'da Bisiklet Yolları 16 Kilometreyi Aştı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Dr. Mehmet Hilmi Güler'in vizyonuyla il genelinde hayata geçirilen bisiklet yollarının uzunluğu 16 kilometreyi geçti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:50
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sağlıklı yaşam ve çevreci ulaşım vizyonu doğrultusunda il genelinde hayata geçirilen bisiklet yollarının uzunluğu 16 kilometreyi geçti.

Projeler ve amaç

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşlara sağlıklı yürüyüş, spor ve dinlenme alanları oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Hayata geçirilen projeler, her kesime hitap ederek ilçelere yeni bir kimlik kazandırıyor ve vatandaşların rahatça kullanacağı alanlar ortaya çıkarıyor.

Uygulama yapılan ilçeler

Bu çerçevede Ünye, Perşembe, Fatsa, Gülyalı ve Altınordu'da bisiklet yolları inşa edildi. Kullanıma açılan ve toplam uzunluğu 16 kilometreyi aşan bisiklet yolları, standartlara uygun şekilde oluşturularak vatandaşların sağlık ve spor faaliyetleri yapmalarına imkan sağladı.

Geri bildirim ve devam eden çalışmalar

Yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından beğenilirken, bu alandaki çalışmalar hazırlanan program dahilinde devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

