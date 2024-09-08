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Dülük Antik Kenti'nin 1600 Yıllık Mozaikleri Turizme Açılıyor

Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki mozaikler, restorasyon sonrası turizme kazandırılacak.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 10:26
Dülük Antik Kenti'nin 1600 Yıllık Mozaikleri Turizme Açılıyor

Dülük Antik Kenti'ndeki 1600 Yıllık Mozaikler Yeniden Hayat Buluyor

Dülük Antik Kenti, insanlık tarihinin en eski yerleşim alanlarından biri olarak, Gaziantep'in önemli kültürel miraslarından birini barındırıyor. Antik kentin içerisinde bulunan 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlanarak turizme kazandırılacak.

Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Merkezi Şehitkamil ilçesinde yer alan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Michael Blömer, üniversitedeki ekibiyle birlikte antik kentin zengin geçmişini gün yüzüne çıkarmak için çalışıyor.

Özel Mozaik Yapısı ve Tarihi Önemi

Blömer, antik kentin önemli bir kilise olduğunu ve bu kilisenin 4'üncü yüzyılda inşa edildiğini belirtiyor. "Burada zengin bir mozaik yapısı var. Mozaiklerin tümü geometrik motiflerden oluşuyor; insan ya da hayvan figürleri yer almıyor. Ancak 6'ncı yüzyıldan sonra hayvan motifleri eklenmeye başlanmış," diye ekliyor.

Turizm Potansiyeli

Bu yıl, mozaiklerin korunması ve sağlamlaştırılması için ek çalışmalar yapıldığını belirten Blömer, antik kentin turizme kazandırılması gerektiğini vurguluyor. Dülük Antik Kenti'nin tarihi ve kültürel değeri, onu hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir ziyaret noktası haline getiriyor.

Kültür ve tarih meraklılarının ilgisini çekecek olan Dülük Antik Kenti, gelecekte daha geniş bir ziyaretçi kitlesine ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

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