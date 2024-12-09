Dünyaca Ünlü Piyanist Gülsin Onay İzmir'de Konser Verecek

Dünyanın dört bir yanında tanınan piyanist Gülsin Onay, 13 Aralık 2023 tarihinde İzmir'de sanatseverlerle buluşacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan yapılan açıklamada, konserin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, şef Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleştirileceği belirtildi.

Saygun'un Eserleri ve Dvorak'ın Senfonisi

Uluslararası alanda pek çok ünlü sanatçı ve şefle işbirliği yapma fırsatı bulan Şef Murat Cem Orhan, yurt içinde ve dışında 15'in üzerinde başrol seslendirmiştir. Konserde, Onay'ın Ahmed Adnan Saygun'un 1. Piyano Konçertosunu seslendireceği bilgisi verildi. Onay, bu eseri ilk kez Hong Kong'da icra etmiş ve büyük bir beğeni toplamıştır. Sanatçı, Saygun'un eserlerini yurt içi ve dışında verdiği resitallerle müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Konser programında ayrıca Antonin Dvorak'ın en olgun ve anlam derinliği en yüksek eserlerinden biri olarak kabul edilen 7. Senfonisi de yer alacak. Konserin biletleri, AASSM gişelerinden veya biletinial.com üzerinden temin edilebilecek.