Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Banyo temizliğinde karşılaşılan en zorlu görevlerden biri olan duşakabin temizliği, zamanla biriken kireç ve sabun kalıntıları nedeniyle zor bir hale gelebiliyor. Bu kalıntılar, duşakabin yüzeylerinde güç temizlenen lekeler oluşturuyor. Ancak, kimyasal temizlik ürünlerine başvurmadan, evde bulunan malzemelerle doğal yöntemlerle etkili bir temizlik yapmak mümkün. Doğal temizlik yöntemleriyle duşakabin kirecini temizlemenin etkili yolları şu şekilde...

Yayın Tarihi: 28.07.2024 02:38
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 02:38
Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Doğal Yöntemlerle Duşakabin Kireci Temizliği: Karbonat ve Sirke İle Etkili Sonuçlar

 

Duşakabin yüzeylerinde zamanla biriken kireç lekelerini temizlemek için çeşitli yöntemler mevcut. Doğal temizlik yöntemleri, bu kalıntıları ortadan kaldırmada oldukça etkili olabilir. Evde bulunan ve temizlikte güçlü özellikler barındıran karbonat ve sirke, bu doğal yöntemlerden öne çıkıyor.

 

İşte Duşakabin Kirecini Temizlemenin Adım Adım Yolu:

 

Karbonat Uygulaması: İlk olarak, duşakabin yüzeyini karbonat ile kaplayın. Karbonat, hafif aşındırıcı özelliği sayesinde kireç kalıntılarını etkili bir şekilde çözmeye yardımcı olur. Karbonatı yüzeylere eşit bir şekilde serpin.

 

Sirke ile İşlem: Bir sprey şişesine elma sirkesi doldurun ve karbonatla kaplı yüzeylere püskürtün. Sirkenin asidik özelliği, karbonat ile reaksiyona girerek köpürür ve kireç lekelerini yumuşatır. Bu işlem, kirin daha kolay çözülmesini sağlar.

 

Bekleme Süresi: Karışımı duşakabinde yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Bu süre, sirke ve karbonatın kireci çözmesi için yeterli olacaktır.

 

Ovalama ve Durulama: Bekleme süresinin ardından, duşakabin yüzeyini nemli bir sünger veya bez ile nazikçe ovalayarak temizleyin. Son olarak, yüzeyi bol su ile durulayın ve kuru bir bezle silin.

 

Bu doğal temizlik yöntemi, kimyasal ürünler kullanmadan etkili bir temizlik sağlar ve duşakabinin temizliğinde pratik bir çözüm sunar. Karbonat ve sirkenin gücünden faydalanarak, kireç lekelerini kolaylıkla ortadan kaldırabilirsiniz.

 

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

İLGİLİ HABERLER

Çamaşır makinesinin içini tertemiz yapıyor: Bir kapak yeterli: Maliyetsiz temizlik tüyosu!

Özel banka faizi dibe çekti! 50.000 TL nakit arayana dev fırsat!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!

Tıkalı bağırsakları açıyor! 1 bardakla motor gibi çalıştıracak!

Özel banka faizi dibe çekti! 50.000 TL nakit arayana dev fırsat!

Çamaşır makinesinin içini tertemiz yapıyor: Bir kapak yeterli: Maliyetsiz temizlik tüyosu!

Selçuk Geçer zenginliğin adresini verdi! Parasını yatıran beşe katlar!

Metro koltukları meğer bu yüzden yan yanaymış! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek!

Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!