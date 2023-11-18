Duvardaki geçmeyen karartıyı yok etmenin bir formülü var! Durmadan evi boyatmaktan kurtulacaksınız

Duvarlarda zamanla çeşitli nedenlerle oluşan lekeler, ev estetiğini bozarak rahatsızlık verebilir. Ancak artık duvarlardaki lekelerden kurtulmanın etkili yolları bulunuyor. Uzmanlar, lekenin türüne uygun temizleyici kullanarak ve nazikçe ovalayarak lekelerin çıkarılabileceğini belirtiyor.

Yağ, kahve, kalem gibi farklı lekelerin oluşma nedenleri de farklıdır. Bu sebeple ilk olarak lekenin türü tespit edilmeli. Örneğin yağ lekeleri için bulaşık deterjanı, kahve lekeleri için sirke etkili olabilir. Kalem lekelerinde ise alkol yardımcı olabilir.





Temizleyici seçildikten sonra lekenin üzeri nemli bir bez ya da süngerle ıslatılmalıdır. Ardından uygun temizleyici bu bölgeye uygulanmalıdır. Lekenin büyüklüğüne göre farklı ebatlarda bez kullanmak lekeyi daha etkili şekilde alır.

Lekenin üzerindeki kirler nazikçe, hafif ovalama hareketleriyle alınmalıdır. Ancak duvarın boyasını zedeleyecek şiddette ovuşturmaktan kaçınılmalıdır. Bu sayede hem leke temizlenir hem de duvarın orijinal görünümü korunur.

Temizlik işlemi lekenin tamamen yok oluncaya kadar tekrarlanmalı, ardından bölge temiz suyla silinip kurulanmalıdır. Uzmanlar, doğru yöntemlerle duvarlardaki lekelerden kurtulmanın mümkün olduğunu ve boyacı masraflarına gerek kalmayacağını ifade ediyor.