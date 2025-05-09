Düzce Belediyesi'nden Duygusal Anneler Günü Sürprizi

Düzce Belediyesi'nin Duygusal Anneler Günü Kutlaması

Düzce Belediyesi, pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesi, kadın personelini duygusal bir sürprizle buluşturdu. Duygusal anların yaşandığı bu organizasyon, belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Sıra Dışı Buluşma Senaryosu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, farklı birimlerde çalışan 8 kadın personelin çocuklarıyla irtibata geçilerek sürpriz bir buluşma planlandı. 2025 yılı “Aile Yılı” ilan edildiği için bir proje hazırlığı yapıldığı bahanesiyle kadınlar, Kültür İşleri Müdürlüğü’nde toplantıya çağrıldı.

Şaşkınlığın ve Mutluluğun Gözyaşları

Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan ile yapılan görüşmede, kadın personele bazı sorular yöneltildi. Yanıtların ardından, “stajyerle tanışmak ister misiniz?” sorusuna evet dediklerinde, odada çocuklarıyla karşılaştılar. Çocuklarını gören anneler, şaşkınlık ve mutluluk gözyaşlarını tutamadı.

Annelik Hakkındaki Düşünceler

Kadınlar, bu sürpriz karşısında çok etkilendiklerini ifade ederek, organizasyonda emeği geçen herkes için teşekkür etti. Annelik duygularını paylaşan kadınlar, anneliği, “hiçbir tarifi olmayan, yaşamadan anlaşılamayacak bir özveri ve fedakarlık” olarak tanımladılar.

Sosyal Medyada Büyüleyen Paylaşım

Düzce Belediyesi, bu özel anları sosyal medya hesaplarından paylaştı ve takipçilerinden büyük ilgi gördü. Bu duygusal kutlama, hem anneleri hem de çocuklarını mutlu eden bir anı olarak hafızalarda yer etti.

Düzce Belediyesi, pazar günü kutlanacak "Anneler Günü" öncesi, kadın personeli sürpriz şekilde çocuklarıyla buluşturdu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla Anneler Günü dolayısıyla belediyenin farklı birimlerde çalışan 8 kadın personel ve personelden habersiz şekilde çocuklarıyla irtibata geçildi. Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan (solda) ile görüşen kadın personele, "yanınıza bir stajyer vereceğiz ve bu vereceğimiz stajyer, sizi gecenin 2’sinde arasa tepkiniz ne olur? Öğle yemeğinizi söylediniz, sizden izin almadan yemeğinizi yerse ne yaparsınız?" gibi sorular soruldu.

Düzce Belediyesi, pazar günü kutlanacak "Anneler Günü" öncesi, kadın personeli sürpriz şekilde çocuklarıyla buluşturdu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla Anneler Günü dolayısıyla belediyenin farklı birimlerde çalışan 8 kadın personel ve personelden habersiz şekilde çocuklarıyla irtibata geçildi. Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan (solda) ile görüşen kadın personele, "yanınıza bir stajyer vereceğiz ve bu vereceğimiz stajyer, sizi gecenin 2’sinde arasa tepkiniz ne olur? Öğle yemeğinizi söylediniz, sizden izin almadan yemeğinizi yerse ne yaparsınız?" gibi sorular soruldu.