Asi Nehri'nden denize taşan su sümbülleri Samandağ sahilini yeşile bürüdü

Hatay'daki kuvvetli yağışla Asi Nehri'ndeki istilacı su sümbülleri Akdeniz'e sürüklendi; dalgalar su sümbüllerini Samandağ sahiline taşıdı ve kıyı yeşile büründü.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 09:12
Kuvvetli yağış ve dalgalar istilacı bitkileri kıyıya vurdu

Hatay’da yaz aylarında Asi Nehrini kaplayan istilacı su sümbülleri, kentte etkili olan şiddetli fırtına ve yağışla birlikte Akdeniz'e sürüklendi. Denizdeki dalgaların kıyıya vurduğu sümbüller, Samandağ sahilini yeşile bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından Hatay’da kuvvetli yağış etkisini gösteriyor. Yağışla birlikte Lübnan’dan doğarak Samandağ ilçesinden denize dökülen Asi Nehri’nin debisinde artış yaşandı. Yaz aylarında Asi Nehri’ni kaplayan istilacı su sümbülleri, nehrin debisindeki artışla birlikte Akdeniz’e sürüklendi; şiddetli dalgalar bunları kıyıya çıkardı.

"Her fırtınalı ve yağmurda havada su sümbülleri kıyıya vuruyor ve her kış mevsiminde bu manzarayla karşılaşırız"

Su sümbüllerinin kıyıya vurmasıyla her kış mevsiminde aynı manzarayla karşılaştıklarını ifade eden Sergen Doğru, "Burası Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi’nde bulunan Asi Nehri ile denizin buluştuğu noktadayız. Bu kıyıya vuran su sümbülleridir. Her kış mevsiminde bu manzarayla karşılaşırız. Yağmurların yağmasıyla Asi Nehrinde bulunan su sümbülleri, denize iniyor. Denizde su sümbüllerini kabul etmeyince her fırtınalı ve yağmurda havada su sümbülleri kıyıya vuruyor. Kıyıda baya su sümbülü var. Su sümbülleri, yazın Asi Nehrinin su seviyesi azalınca nehrin tamamını kaplıyor. Balıklarda bu yüzden oksijensiz kalıyor. Kışında yağmurların yağmasıyla ve Asi Nehrinin taşmasıyla su sümbülleri denize dökülüyor. Su sümbüllerinin tohumlarını attıklarından beri bu manzarayla karşılaşıyoruz. Fırtına şimdi şiddetli ama denizin basıncının yükselmesiyle dalgalar kıyıya vuruyor" ifadelerini kullandı.

