Diyarbakır'da Kurtlar Yerleşimlere İndi: Katin Mahallesi'nde Görüntülendi

Yoğun kar yağışı sonrası Diyarbakır'da yiyecek bulamayan kurt sürüsü Kocaköy'e bağlı Katin Mahallesi'ne indi; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililer uyardı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:21
Diyarbakır'da Kurtlar Yerleşimlere İndi: Katin Mahallesi'nde Görüntülendi

Diyarbakır'da kurt sürüsü yerleşimlere indi

Yoğun kar yağışı sonrası yaban hayvanları yerleşimlere yöneldi

Diyarbakır'da yoğun kar yağışının ardından doğada yiyecek bulamayan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.

Yiyecek bulamayan kurt sürüsü, Kocaköy ilçesine bağlı Katin Mahallesi'ne kadar ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Yetkililer, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları, yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

