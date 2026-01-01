Diyarbakır'da Kurtlar Yerleşimlere İndi: Katin Mahallesi'nde Görüntülendi

Diyarbakır'da kurt sürüsü yerleşimlere indi
Yoğun kar yağışı sonrası yaban hayvanları yerleşimlere yöneldi
Diyarbakır'da yoğun kar yağışının ardından doğada yiyecek bulamayan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.
Yiyecek bulamayan kurt sürüsü, Kocaköy ilçesine bağlı Katin Mahallesi'ne kadar ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüler, bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Yetkililer, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları, yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
