Düzce'de Araziye En Uygun Tarım Ürünleri Belirlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de tarım ürünlerinin daha verimli ve daha çok üretilebilmesi amacıyla araziler incelenerek, hangi ürünün hangi arazide yetişebileceğini belirlemek için inceleme yapıldı.

Saha incelemesi ve katılımcılar

Çalışmayı yürüten ekipte Tarım Havzaları Daire Başkanı Dr. Emre Yeniay ile Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü’nden Uzman Niyazi Akarken yer aldı. İncelemeler, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Merkez Ziraat Odası Başkanı Murat Ay, Gölyaka Ziraat Odası Başkanı Metin Şirin ve teknik personellerin katılımıyla sahada gerçekleştirildi.

Verimli toprak yapısına sahip Düzce'de, bölgesel toprak ve iklim özellikleri dikkate alınarak üretim planlaması yapıldı. Amaç, tarımsal üretimi hem miktar hem de kalite açısından artırmak ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır.

Üreticiyle doğrudan iletişim ve hedefler

Planlama çalışmaları kapsamında doğrudan üreticilerle bir araya gelinerek, sahadan alınan veriler ve üretici talepleri değerlendirildi. Bölgenin coğrafi avantajları ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak hangi ürünlerin ön plana çıkacağı belirlendi.

İl Müdürü Esra Uzun değerlendirme ile ilgili olarak "Bakanlığımızın yeni üretim planlaması kriterlerinin Düzce özelinde uygulanmasını hedefliyoruz. Bölgenin toprak ve iklim yapısına en uygun, yüksek katma değerli ürünlerin belirlenmesini amaçlıyoruz. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü uzmanlarının mısır üretimi ve verimlilik üzerine teknik görüşlerini alacağız. Ziyaret boyunca üreticilerimizin sorunlarını ve talepleri dinleyerek, ayrıca kendi sundukları çözüm önerileri hakkında da fikir sahibi olduk. Düzce’nin tarımsal kalkınmasında üretici görüşlerinin planlama sürecine dahil edilmesinin kritik önem taşıyor. Bu saha çalışmasıyla birlikte, Düzce’de tarımsal faaliyetlerin daha verimli, planlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyoruz" dedi.

DÜZCE’DE TARIM ÜRÜNLERİNİN DAHA VERİMLİ VE DAHA ÇOK ÜRETİLEBİLMESİ AMACIYLA ARAZİLER İNCELENEREK, HANGİ ÜRÜNÜN HANGİ ARAZİDE YETİŞEBİLECEĞİNİ BELİRLEMEK İÇİN İNCELEME YAPILDI.