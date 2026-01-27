Düzce'de Araziye En Uygun Tarım Ürünleri Belirlendi

Düzce'de araziler incelenerek hangi ürünün hangi bölgede daha verimli yetişeceği belirlendi; saha çalışması üreticilerle yapıldı, verim ve sürdürülebilirlik hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:24
Düzce'de Araziye En Uygun Tarım Ürünleri Belirlendi

Düzce'de Araziye En Uygun Tarım Ürünleri Belirlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de tarım ürünlerinin daha verimli ve daha çok üretilebilmesi amacıyla araziler incelenerek, hangi ürünün hangi arazide yetişebileceğini belirlemek için inceleme yapıldı.

Saha incelemesi ve katılımcılar

Çalışmayı yürüten ekipte Tarım Havzaları Daire Başkanı Dr. Emre Yeniay ile Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü’nden Uzman Niyazi Akarken yer aldı. İncelemeler, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Merkez Ziraat Odası Başkanı Murat Ay, Gölyaka Ziraat Odası Başkanı Metin Şirin ve teknik personellerin katılımıyla sahada gerçekleştirildi.

Verimli toprak yapısına sahip Düzce'de, bölgesel toprak ve iklim özellikleri dikkate alınarak üretim planlaması yapıldı. Amaç, tarımsal üretimi hem miktar hem de kalite açısından artırmak ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır.

Üreticiyle doğrudan iletişim ve hedefler

Planlama çalışmaları kapsamında doğrudan üreticilerle bir araya gelinerek, sahadan alınan veriler ve üretici talepleri değerlendirildi. Bölgenin coğrafi avantajları ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak hangi ürünlerin ön plana çıkacağı belirlendi.

İl Müdürü Esra Uzun değerlendirme ile ilgili olarak "Bakanlığımızın yeni üretim planlaması kriterlerinin Düzce özelinde uygulanmasını hedefliyoruz. Bölgenin toprak ve iklim yapısına en uygun, yüksek katma değerli ürünlerin belirlenmesini amaçlıyoruz. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü uzmanlarının mısır üretimi ve verimlilik üzerine teknik görüşlerini alacağız. Ziyaret boyunca üreticilerimizin sorunlarını ve talepleri dinleyerek, ayrıca kendi sundukları çözüm önerileri hakkında da fikir sahibi olduk. Düzce’nin tarımsal kalkınmasında üretici görüşlerinin planlama sürecine dahil edilmesinin kritik önem taşıyor. Bu saha çalışmasıyla birlikte, Düzce’de tarımsal faaliyetlerin daha verimli, planlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyoruz" dedi.

DÜZCE’DE TARIM ÜRÜNLERİNİN DAHA VERİMLİ VE DAHA ÇOK ÜRETİLEBİLMESİ AMACIYLA ARAZİLER İNCELENEREK...

DÜZCE’DE TARIM ÜRÜNLERİNİN DAHA VERİMLİ VE DAHA ÇOK ÜRETİLEBİLMESİ AMACIYLA ARAZİLER İNCELENEREK, HANGİ ÜRÜNÜN HANGİ ARAZİDE YETİŞEBİLECEĞİNİ BELİRLEMEK İÇİN İNCELEME YAPILDI.

DÜZCE’DE TARIM ÜRÜNLERİNİN DAHA VERİMLİ VE DAHA ÇOK ÜRETİLEBİLMESİ AMACIYLA ARAZİLER İNCELENEREK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli Belediyesi'nde Personel Çalışma Şartları İyileştirildi
2
Elazığ'da Murat Nehri'nden 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
3
Samsun’da Çam Kese Tırtılı İstilası: Orman ve İnsan Sağlığı Tehdidi
4
Hatay Otogarı'nda Güvenlik Görevlisinin İlk Müdahalesi Hayat Kurtardı
5
Aydın'da Yağışlı Hava Sürüyor — Önümüzdeki Günlerde Devam Edecek
6
Elazığ'da Murat Nehri'nde 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
7
Sivas'ta Tanju Kaya Çıraklarıyla Karda Neşeli Anlar Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları