Düzce'de Diyanet'in Umre Hazırlık Kursu: Kutsal Topraklara Gideceklere Bilgilendirme

Düzce'de Diyanet'in Umre Hazırlık Kursu Kapsamında Bilgilendirme Semineri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla umre vazifesini yerine getirmek üzere Düzce’den kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlara yönelik umre hazırlık kursu eğitim seminerleri gerçekleştirildi. Etkinlik, Düzce Müftülüğü Salonunda yapıldı ve katılımcılara hem uygulamalı hem de teorik bilgiler aktarıldı.

Müftü Aydın: Umre, Manevi Hazırlık Gerektirir

Düzce Müftüsü Osman Aydın seminerde yaptığı konuşmada, umre ibadetinin manevi yönüne dikkat çekti. Aydın, umre yolculuğunun hem maddi hem de manevi hazırlık gerektirdiğini vurgulayarak, umrenin sadece bir seyahat değil manevi arınma ve yeniden doğuş fırsatı olduğunu ifade etti.

Eğitim Programı ve Konular

Seminer programında katılımcılara şu konularda eğitim verildi:

Talha Demirkaya (İl Müftü Yardımcısı) — uygulamalı umre ibadeti ve umre organizasyonlarında sunulan hizmetler.

Cengiz Akça (Şube Müdürü) — temel sağlık bilgileri ve umrede çevre bilinci.

Neşe Yaldız (İl Vaizesi) — kadınlara özgü konulara yönelik dersler.

Katılımcılara Verilen Bilgiler

Seminerde, umre ibadetinin aşamaları, yapılması gereken hazırlıklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara detaylı bilgiler sunuldu. Program, yolculuk öncesi uygulamalar, sağlık ve çevre bilinci ile ibadet esnasındaki uygulamalara odaklandı.

Etkinlik, kutsal topraklara gidecek vatandaşların hem ibadetlerini doğru ve bilinçli bir şekilde yerine getirmelerine hem de yolculuk sürecini sağlıklı ve düzenli geçirmelerine katkı sağlamayı amaçladı.

