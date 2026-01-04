Düzce'de Eksi 10 Derecede Sanayi Mesaisi: Antifriz Eksikliği Araçları Durdurdu

Düzce'de eksi 10 derecede sanayi mesaisi

DÜZCE (İHA) – Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Gece saatlerinde sıcaklıkların eksi 10 dereceye kadar inmesi nedeniyle antifrizi bulunmayan veya yetersiz olan çok sayıda araçta arıza ve motor bölümünde donma meydana geldi.

Araçlarını çalıştıramayan sürücüler, çekicilerle sanayi sitesine yöneldi; yaşanan yoğunluk sanayi esnafında mesai yoğunluğunu artırdı. Soğuk nedeniyle zor anlar yaşayan ustalar, dükkanlarına kurdukları sobalarda ısınıp, eksi derecelerde tamirat yapmaya çalıştı.

Kimseyi geri çevirmiyoruz

Sanayi esnafından Emrah Ustaoğlu, soğuk havaya rağmen vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalıştıklarını söyledi. Taleplere karşılık vermeye gayret ettiklerini belirten Ustaoğlu, "Vatandaşın işini gördüğümüz için soğuk havada çalışmak bize zor gelmiyor. Hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü. Mağduriyet çok, vatandaşların eksikleri var. Bir ısınıp bir çalışarak herkesin işini görmeye çalışıyoruz, kimseyi geri çevirmiyoruz" dedi.

Sadece kışın değil, yılın 12 ayı antifriz kullanılmalı

Ustaoğlu, sanayiye gelen çoğu aracın donmuş durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu durum antifriz koydurmamaktan kaynaklanıyor. Araçlarımızda sadece kışın değil, 12 ay boyunca antifriz olmak zorunda. İnsanlarımız bunu sadece kış mevsimine bağlıyor ve takibini yapmıyor. Sonuçta araçlar donuyor, blok çatlamaları yaşanıyor ve araçlar çalışmıyor. Bu durum ciddi hasarlara yol açabiliyor. Sürücülerin antifrizlerini en az 2 yılda bir kontrol ettirmesi veya değiştirmesi gerekiyor."

