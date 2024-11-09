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Düzce'deki Antik Kentte Bizans Dönemine Ait Su Depolama Havuzu Bulundu

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde Bizans dönemine ait su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 18:46
Düzce'deki Antik Kentte Bizans Dönemine Ait Su Depolama Havuzu Bulundu

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bir su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı. Karadeniz'in 'Efes'i olarak bilinen bu antik kentte yürütülen kazı çalışmaları, Düzce Belediyesinin desteğiyle, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Konuralp Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Kazı alanında, bir kilise yapısının yanı sıra 2,80x3,90 metre boyutlarında ve 1,90 metre derinliğinde bir su depolama havuzu bulundu. Bu önemli keşif, dönemin altyapı sistemine dair değerli ipuçları sunarak, antik kentin tarihine ışık tutuyor.

Batı Karadeniz'in "Efes"i olarak adlandırılan Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde Bizans...

Batı Karadeniz'in "Efes"i olarak adlandırılan Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen su depolama havuzu bulundu.

Batı Karadeniz'in "Efes"i olarak adlandırılan Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde Bizans...

Batı Karadeniz'in "Efes"i olarak adlandırılan Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen su depolama havuzu bulundu.

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