Düzce Gençlik Merkezi, özel öğrencilerle unutulmaz bir gün geçirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi, Yeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören engelli öğrencileri ağırladı. Düzenlenen programda öğrenciler Gençlik Merkezi'nin sunduğu faaliyetlerle tanıştı ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Program ve etkinliklerin içeriği

Etkinlikler boyunca öğrenciler müzik, el becerileri ve grup oyunları gibi çalışmalarla meşgul edildi. Katılımcılar arasındaki etkileşim ve paylaşılan anlar, hem öğrenciler hem de organizasyon ekibi için anlamlı ve keyifli bir deneyim sundu.

Gülümsemeler unutulmaz anlara dönüştü

Etkinlikler sırasında oluşan yüzlerdeki tebessümler, programa katılan herkes için unutulmaz anlar yarattı. Gözle görülür mutluluk ve katılım, etkinliğin amacına ulaştığını ortaya koydu.

Yetkililerden mesaj

Yetkililer, bu tür organizasyonların özel bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemede büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca programa katılan tüm öğrencilere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi.

