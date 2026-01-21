Ufka Yolculuk Kitap Yarışması: 46 Kişiye Umre, 6 milyon 200 bin TL Ödül

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nda 46 kişiye umre ve toplam 6 milyon 200 bin TL para ödülü verilecek; sınavlar 7-8 Mart 2026'da online yapılacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:04
Ufka Yolculuk Kitap Yarışması: 46 Kişiye Umre, 6 milyon 200 bin TL Ödül

Ufka Yolculuk Kitap Yarışması: 46 Kişiye Umre, 6 milyon 200 bin TL Ödül

Yarışma ve ödül detayları

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nda 46 kişiye umre ve toplam 6 milyon 200 bin TL para ödülü verileceği açıklandı. Yarışma bu yıl "Nasıl İnanmalı?" temasıyla düzenlenecek ve sınavlar 7-8 Mart 2026 tarihlerinde online olarak yapılacak.

Elazığ İzcilik ve Spor Kulübü Başkanı Osman Gür, karne sevinciyle başlayan yarıyıl tatilinin kontrolsüz teknoloji kullanımına dönüşme riskine dikkat çekerek ailelere ve öğrencilere kitap okuma çağrısında bulundu. Gür, gençleri ve tüm kitapseverleri 13’üncü Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’na davet etti.

Kategoriler, kaynak kitaplar ve tema mesajı

2013 yılından bu yana her yıl farklı bir temayla gerçekleştirilen yarışmanın amacı, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve edinilen bilgilerin günlük hayata aktarılmasını sağlamak. Bu yıl yarışma ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve ilahiyat olmak üzere beş kategoride düzenlenecek.

Yarışma, A’raf Suresi 172. ayete vurgu yaparak "İlk Sözleşmeni Hatırla" mesajını öne çıkarıyor. Kategorilere özel kaynak kitaplar ise şöyle belirlendi: ilkokul için Kuşların Çağrısı, ortaokul için Tevhid Muhafızları, lise için Gördüğüme, Görmediğime, yetişkin ve ilahiyat kategorileri için ise Nasıl İnanmalı.

Kayıt ve diğer bilgiler

Yarışmada tüm kategorilerde dereceye giren 46 kişiye umre ödülü verilecek; ayrıca katılımcılara toplam 6 milyon 200 bin TL para ödülü dağıtılacak. Yarışma sınavlarının 7-8 Mart 2026 tarihlerinde online yapılacağı ve yarışma kapsamında çeşitli çekiliş ödüllerinin de yer alacağı bildirildi.

Osman Gür açıklamasında eğitim-öğretim yılını tamamlayan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, "15 tatilin kitap okuma alışkanlığı kazandıracak bir fırsata dönüşmesi için Ufka Yolculuk Yarışması’nı 7’den 70’e herkese tavsiye ediyoruz. Yarışma kitapları İşler Kitabevlerinden temin edilebilir" ifadelerini kullandı.

UFKA YOLCULUK BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI’NDA 46 KİŞİYE UMRE, TOPLAM 6 MİLYON TL ÖDÜL VERİLECEK....

UFKA YOLCULUK BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI’NDA 46 KİŞİYE UMRE, TOPLAM 6 MİLYON TL ÖDÜL VERİLECEK. "NASIL İNANMALI?" TEMALI YARIŞMA 7-8 MART’TA ONLİNE YAPILACAK

UFKA YOLCULUK BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI’NDA 46 KİŞİYE UMRE, TOPLAM 6 MİLYON TL ÖDÜL VERİLECEK....

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atatürk’ün Gaziantep Gelişinin 93. Yılında U13 Futbol Turnuvası
2
Vali Erdinç Yılmaz’dan Çiçek Yerine Bağış Çağrısı
3
Kars’ta Kayan Tır Yolunu Kapattı: Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
4
Şehit Kamil 106’ncı yıl dönümünde anıldı — Bayrak Panorama 25 Aralık’ta sergilenecek
5
Kars’ta Kayan Tır Yolu Kapattı; Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
6
Başkan Alemdar: Sakarya'da Gençlere Yönelik Büyük Yatırımlar
7
Çanakkale 2026 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları: 53 Tür, 15 bin 813 Birey

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları