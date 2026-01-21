Ufka Yolculuk Kitap Yarışması: 46 Kişiye Umre, 6 milyon 200 bin TL Ödül

Yarışma ve ödül detayları

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nda 46 kişiye umre ve toplam 6 milyon 200 bin TL para ödülü verileceği açıklandı. Yarışma bu yıl "Nasıl İnanmalı?" temasıyla düzenlenecek ve sınavlar 7-8 Mart 2026 tarihlerinde online olarak yapılacak.

Elazığ İzcilik ve Spor Kulübü Başkanı Osman Gür, karne sevinciyle başlayan yarıyıl tatilinin kontrolsüz teknoloji kullanımına dönüşme riskine dikkat çekerek ailelere ve öğrencilere kitap okuma çağrısında bulundu. Gür, gençleri ve tüm kitapseverleri 13’üncü Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’na davet etti.

Kategoriler, kaynak kitaplar ve tema mesajı

2013 yılından bu yana her yıl farklı bir temayla gerçekleştirilen yarışmanın amacı, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve edinilen bilgilerin günlük hayata aktarılmasını sağlamak. Bu yıl yarışma ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve ilahiyat olmak üzere beş kategoride düzenlenecek.

Yarışma, A’raf Suresi 172. ayete vurgu yaparak "İlk Sözleşmeni Hatırla" mesajını öne çıkarıyor. Kategorilere özel kaynak kitaplar ise şöyle belirlendi: ilkokul için Kuşların Çağrısı, ortaokul için Tevhid Muhafızları, lise için Gördüğüme, Görmediğime, yetişkin ve ilahiyat kategorileri için ise Nasıl İnanmalı.

Kayıt ve diğer bilgiler

Yarışmada tüm kategorilerde dereceye giren 46 kişiye umre ödülü verilecek; ayrıca katılımcılara toplam 6 milyon 200 bin TL para ödülü dağıtılacak. Yarışma sınavlarının 7-8 Mart 2026 tarihlerinde online yapılacağı ve yarışma kapsamında çeşitli çekiliş ödüllerinin de yer alacağı bildirildi.

Osman Gür açıklamasında eğitim-öğretim yılını tamamlayan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, "15 tatilin kitap okuma alışkanlığı kazandıracak bir fırsata dönüşmesi için Ufka Yolculuk Yarışması’nı 7’den 70’e herkese tavsiye ediyoruz. Yarışma kitapları İşler Kitabevlerinden temin edilebilir" ifadelerini kullandı.

