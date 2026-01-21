Yozgat'ta Yaralı Kızıl Şahin HAYDİ Ekipleri Tarafından Koruma Altına Alındı

Yozgat'ta Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Sorgun'da bulunan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, rutin kontroller sırasında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri tarafından yaralı bir kızıl şahin bulundu.

Oldukça bitkin ve yaralı olduğu gözlemlenen kuş, ekipler tarafından güvenli şekilde muhafaza altına alındı.

Kuşun ayrıntılı bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla teslim işlemleri tamamlanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

