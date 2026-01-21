Yozgat'ta Yaralı Kızıl Şahin HAYDİ Ekipleri Tarafından Koruma Altına Alındı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaralı kızıl şahin, Jandarma HAYDİ ekipleri tarafından bulunup Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:39
Sorgun'da bulunan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, rutin kontroller sırasında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri tarafından yaralı bir kızıl şahin bulundu.

Oldukça bitkin ve yaralı olduğu gözlemlenen kuş, ekipler tarafından güvenli şekilde muhafaza altına alındı.

Kuşun ayrıntılı bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla teslim işlemleri tamamlanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

