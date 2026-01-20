Iğdır'da 'Kanlı Ocak' Şehitleri Anıldı

20 Ocak 1990'deki Kanlı Ocak Katliamı, Iğdır'da düzenlenen anma programıyla yad edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 18:36
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 18:56
Iğdır'da 'Kanlı Ocak' Şehitleri Anıldı

Bakü Katliamı anma programı düzenlendi

20 Ocak 1990'de Azerbaycan'da Sovyet ordusunun Bakü başta olmak üzere birçok kentte gerçekleştirdiği kanlı saldırılar, Iğdır'da düzenlenen anma programıyla anıldı.

Anma programı, Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği ile Iğdır Azerbaycan Evi Derneği öncülüğünde, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Program, şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Halkımızın özgürlük mücadelesi tarihinde altın harflerle yazılmış şanlı kahramanlık nöbetlerinden biri olan 20 Ocak trajedisinin üzerinden 36 yıl geçti. 36 yıl önce, vatanlarının özgürlüğünü, onurunu ve haysiyetini her şeyin üstünde tutan vatansever Azerbaycanlı çocuklar, o kanlı gecede canlarını feda ederek şehitliğin zirvesine yükseldiler. 20 Ocak 1990, Azerbaycan halkının yaşadığı en acı trajedilerden birini yansıtan bir tarihtir. Bilindiği üzere, eski Sovyetler Birliği’nin çöküşünün arifesinde halkımıza karşı işlenen 20 Ocak trajedisi, Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesini engelleme girişimiydi."

Anma programı, 20 Ocak (20 Yanvar) Bakü Katliamı'nın acısını ve tarihsel önemini anma amacıyla düzenlenen törenler zincirinin bir parçası olarak Iğdır'da kamuoyunun katılımıyla tamamlandı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

