Diyarbakır'da 2026 Hac Görevlilerine Eğitim Semineri

Diyarbakır'da, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 hac organizasyonunda görev alacak kafile görevlilerine yönelik 9'uncu eğitim semineri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:18
Kafile görevlileri eğitimlerinin 9’uncusu düzenlendi

Diyarbakır'da, 2026 yılı hac organizasyonunda görev alacak kafile görevlilerine yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Seminer, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve Diyarbakır Müftülüğü konferans salonunda yapıldı. Programa katılan görevlilere uygulamalı ve teorik eğitimler verildi.

Bu etkinlik, ilgili personelin görev ve sorumluluklarına hazırlanmasını amaçlıyor. Yetkililer, seminerlerin farklı kentlerde de gerçekleştirileceğini bildirdi ve Diyarbakır'daki eğitimin seri toplantıların dokuzuncusu olduğunu belirtti.

