Düzce Gençlik Merkezleri karne sonuçları masaya yatırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik Merkezleri karne sonuçları toplantısında faaliyetlerin verimliliği, güçlü ve geliştirilecek yönleri ile hizmet kalitesi ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:53
Faaliyet verimliliği ve hizmet kalitesi değerlendirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Gençlik Merkezlerin karne sonuçlarının ele alındığı toplantıda, yürütülen faaliyetlerin verimliliği kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, mevcut çalışmaların etki düzeyi incelenirken, merkezlerin güçlü yönleri ile geliştirilmesi gereken alanlar tek tek tespit edildi.

Yapılan değerlendirmelerde, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik alınabilecek önlemler üzerinde durulurken, performansın sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının, merkezlerde yürütülen faaliyetlerin daha etkin ve planlı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

