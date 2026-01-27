Düzce Kent Ormanı'nda Çöp Kirliliği: Temizlik Ekipleri Müdahale Etti

Düzce Belediyesi ekipleri, Bahçeşehir'deki Kent Ormanına gelişi güzel atılan çöpleri temizledi; çevre ihlallerine karşı idari süreç uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:02
Düzce Kent Ormanı'nda Çöp Kirliliği: Temizlik Ekipleri Müdahale Etti

Düzce Kent Ormanı'nda Çöp Kirliliği: Temizlik Ekipleri Müdahale Etti

Bahçeşehir'deki orman alanı ekiplerce temizlendi

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Bahçeşehir bölgesinde bulunan Kent Ormanının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çevre kirliliğine maruz bırakılmasına müsaade etmedi. Ormanın iç kısımlarına gelişi güzel şekilde atılan çöpler, ekipler tarafından temizlendi.

Düzce Belediyesi, Temiz Şehir Düzce mottosu doğrultusunda 7’den 77’ye temizlik seferberliği başlatırken, bir yandan da çevreyi kirletenlerin yol açtığı sorunları çözmek için çalışma yürütüyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün başlattığı kampanya ile birlikte sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla şehrin her bölgesinde temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor; müdürlük günlük çalışma rutinini de aksatmadan sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçeşehir Bölgesinde bulunan Kent Ormanına çöp döküldüğü yönündeki ihbar üzerine bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan inceleme neticesinde ormanın iç kısımlarında geniş bir alana çöp döküldüğü tespit edildi ve temizlik araçlarıyla alan temizlenerek orman alanının aslına uygun kullanımı yeniden sağlandı.

Belediye ekipleri, benzeri olayların yeniden yaşanmaması için vatandaşları uyardı ve olabilecek çevre kirliliği ihlalleri durumunda çevre kanununun ilgili maddeleri gereğince idari süreçlerin başlatılacağını ifade etti.

