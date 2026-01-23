Sivas'ta kış uykusuna girmeyen ayı yol kenarında görüntülendi

Gemerek'e bağlı Örenyurt köyü yakınlarında cep telefonu kamerasına yansıdı

Sivas'ta yaşayan Fatih Polat, cenaze defnetmek için Gemerek ilçesine bağlı Örenyurt köyüne giderken yol kenarında kış uykusuna yatmayan bir ayı gördü. Ayı, aracın içindekiler tarafından cep telefonu ile bir süre görüntülendi.

Görgü tanıkları ayının, Örenyurt köyünün Höyüğün başı mevkiinde yol kenarında oturduğunu, kendilerini görmesi üzerine kaçarak uzaklaştığını aktardı.

Fatih Polat şöyle dedi: Bugün sabah saatlerinde cenaze defnetmek için köye gidiyorduk. Örenyurt köyünün Höyüğün başı dediğimiz mevkiinde ’koca oğlanla’ karşılaştık. Tam yolun kenarında oturuyordu. Bizi görünce biraz şaşırdı ve korktu. Aşağıya kaçmaya başladı. Güzel bir video çektik, kaçtı ve gitti.

Kısa süre koşan ayı daha sonra gözden kaybolurken, görüntüler görenleri şaşırttı.

