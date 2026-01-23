Sivas'ta kış uykusuna girmeyen ayı yol kenarında görüntülendi

Sivas'ta Fatih Polat, cenaze için Gemerek'e bağlı Örenyurt köyü yakınlarında kış uykusuna yatmayan ayıyı cep telefonuyla görüntüledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:43
Sivas'ta kış uykusuna girmeyen ayı yol kenarında görüntülendi

Sivas'ta kış uykusuna girmeyen ayı yol kenarında görüntülendi

Gemerek'e bağlı Örenyurt köyü yakınlarında cep telefonu kamerasına yansıdı

Sivas'ta yaşayan Fatih Polat, cenaze defnetmek için Gemerek ilçesine bağlı Örenyurt köyüne giderken yol kenarında kış uykusuna yatmayan bir ayı gördü. Ayı, aracın içindekiler tarafından cep telefonu ile bir süre görüntülendi.

Görgü tanıkları ayının, Örenyurt köyünün Höyüğün başı mevkiinde yol kenarında oturduğunu, kendilerini görmesi üzerine kaçarak uzaklaştığını aktardı.

Fatih Polat şöyle dedi: Bugün sabah saatlerinde cenaze defnetmek için köye gidiyorduk. Örenyurt köyünün Höyüğün başı dediğimiz mevkiinde ’koca oğlanla’ karşılaştık. Tam yolun kenarında oturuyordu. Bizi görünce biraz şaşırdı ve korktu. Aşağıya kaçmaya başladı. Güzel bir video çektik, kaçtı ve gitti.

Kısa süre koşan ayı daha sonra gözden kaybolurken, görüntüler görenleri şaşırttı.

SİVAS’TA BİR VATANDAŞ, ARACIYLA İLERLEDİĞİ ESNADA KIŞ UYKUSUNA YATMAYAN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİ. BİR...

SİVAS’TA BİR VATANDAŞ, ARACIYLA İLERLEDİĞİ ESNADA KIŞ UYKUSUNA YATMAYAN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİ. BİR SÜRE KAYDEDİLEN AYI, KAÇARAK UZAKLAŞTI.

SİVAS’TA BİR VATANDAŞ, ARACIYLA İLERLEDİĞİ ESNADA KIŞ UYKUSUNA YATMAYAN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİ. BİR...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'nın İlk Renkli Gazetesi Sonsöz 26. Yaşını Kutladı
2
Kars Kalesi'nde Kızak Şenliği: Çocuklar Kale Yokuşunda Kaydı
3
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü
4
Mardin Büyükşehir, Derik zeytini için dal kanseriyle etkin mücadele
5
Gaziantep'te Kar Engel Tanımadı: Nikah Memuru Eve Gelip Çifti Evlendirdi
6
Çameli Belediyesi'nden Kışa Güçlü Müdahale: Yeni Tuzlama Aracı Görevde
7
Şırnak'ta Kar Engeli: Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları