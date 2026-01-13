Tunceli'de Karla Mücadele 7/24: Kar Kalınlığı 145 cm'e Ulaştı

Tunceli’de karla mücadele gece-gündüz sürüyor

Ekipler Valilik koordinasyonunda 7/24 sahada

Tunceli’de yaklaşık 10 gündür aralıksız etkili olan yoğun kar yağışı birçok ilçede günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, yağışın akşam saatleri itibarıyla etkisini yitirmesinin beklendiğini bildirdi.

Yağış süresince Valilik koordinesinde AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla sahada 7/24 esasına göre görev yaptı.

Yapılan ölçümlere göre il genelinde kar kalınlığı birçok noktada ciddi seviyelere ulaştı. Güncel verilere göre; Tunceli merkezde 40, Ovacık Kayak Merkezi’nde 145, Ovacık’ta 130, Hozat’ta 125, Pülümür’de 140, Nazımiye’de 120 ve Mazgirt’te 80 santimetre kar kalınlığı ölçüldü.

Yetkililer, yüksek kar kalınlığı nedeniyle vatandaşlara özellikle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, kar lastiği bulunmayan araçlarla yola çıkmamaları ve kış şartlarına uygun tedbirler almaları uyarısında bulundu.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl konuya ilişkin açıklamasında, sahada fedakarca görev yapan tüm ekiplere teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum. Devletimiz, tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İl genelinde karla mücadele ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

TUNCELİ’DE YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI BİRÇOK İLÇEDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN, KAR KALINLIĞI BAZI BÖLGELERDE 145 SANTİMETREYE ULAŞTI. YETKİLİLER, VATANDAŞLARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARDI.