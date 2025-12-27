Bodrum Devlet Hastanesi'nde 34 Yıllık Genel Cerrah Metin Özer’e Duygusal Veda

Bodrum Devlet Hastanesi'nde 34 yıllık meslek yaşamına veda

Bodrum Devlet Hastanesi'nde 1991 yılından bu yana görev yapan Genel Cerrah Metin Özer, 34 yıllık meslek hayatını kendi isteğiyle noktaladı. 65 yaşındaki Özer, hastane personeli tarafından gözyaşları içinde uğurlandı.

Veda töreni ve katılımcılar

Hastane yönetimi, hizmet süresini tamamlayan Özer için hastane yemekhanesinde bir veda programı düzenledi. Programa, Özer'in eşi Psikolog İlknur Özer'in yanı sıra Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Battal Yıldırım, eski başhekim ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Oğuz Şahin, hastane yöneticileri, idari personel ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Veda töreninde meslek hayatına dair hatıralar paylaşıldı; Özer'e çiçek ve teşekkür plaketi takdim edildi. Etkinlik, veda pastasının kesilmesiyle devam ederken, sağlık çalışanları tek tek sarılarak duygusal veda anları yaşadı.

Özer'in sözleri

Dr. Metin Özer, 1991 yılında başladığı görevi artık sonlandırdığını belirterek, hastanenin o dönem 25 yataklı ve yalnızca 4 uzmanı bulunan bir kurum olduğunu, yıllar içinde sağlık hizmetlerinin büyük gelişim gösterdiğini ifade etti.

Özer, "O yıllardan bugüne kadar çok şey yaşandı. Hastaneler büyüdü, bu binaya taşındık. Birlikte çalıştığımız çok sayıda arkadaşımız oldu. Göreve başladığımda yeni işe başlayan arkadaşlarım bugün yetişkin bireyler oldu. Sevgi ve saygı çerçevesinde güzel yıllar geçirdiğimizi düşünüyorum. Şu an net bir planım yok. Tekrar çalışabilirim ya da emeklilik sürecini yaşayabilirim. Buradaki arkadaşlarımla bağımı koparmayacağım" diye konuştu.

Başhekimden övgü

Dr. Battal Yıldırım ise Özer'in meslek hayatına ilişkin değerlendirmesinde, "İyi bir hekim denildiğinde Metin Özer bu tanımın karşılığıdır. Sabırlı, nazik ve şefkatli yaklaşımıyla her zaman örnek olmuştur. Kendisine emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

