EGİAD 35. Yıl Otoyol Ağaçlandırma Projesi: İzmir-Çeşme Otoyoluna 2 bin 150 Fidan

EGİAD, Ege Orman Vakfı ile İzmir-Çeşme Otoyolunda 2 bin 150 fidan dikerek 35. yılına kalıcı bir çevre mirası bıraktı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:48
Proje ve Etkinlik

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 35. yılı anısına Ege Orman Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "EGİAD 35. Yıl Otoyol Ağaçlandırma Projesi" kapsamında İzmir-Çeşme Otoyolunda fidan dikimi gerçekleştirdi. Proje kapsamında 2 bin 150 adet fidanın toprakla buluşacağı açıklandı.

İzmir-Çeşme Otoyolunda düzenlenen fidan dikim etkinliğine EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Bakioğlu, Ege Orman Vakfı Başkanı Vekili Enver Bakioğlu, Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk ve EGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Önceden fidan dikimine ayrılmış alanlara özenle fidanlar tek tek dikildi.

Amaç ve Vizyon

M. Kaan Özhelvacı etkinlikte yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Son yıllarda İzmir ve yılda bir kez daha vardı. yaklaşık 10 bin 600 dönümlük alanın zarar görmesi, bugün yalnızca üzülmenin yeterli olmayışı, sorumluluk almamız özelliği hatırlattı. EGİAD olarak bu bilinçle hareket ettik ve 35. yılımıza yakışır, kalıcı bir çevre projesini hayata geçiriyor."

Özhelvacı, daha önce faaliyet gösteren EGİAD Sakız Ağacı Korusu Projesinin ardışık ağaçlandırmasıyla büyütüldüğünü belirterek, bu çalışmanın gelecek kuşakları da kapsayan bir vizyonun ürünü olduğunu vurguladı. Özhelvacı; "Burada toprakla buluşan her bir fidan, EGİAD’ın 35 yıllık emeğinin ve ortak aklının sembolüdür. Bizden sonra gelecek kuşakların gurur duyacağı ürünler üretmeye devam ediyor." dedi.

Ege Orman Vakfı ile İş Birliği

Sertaç Bakioğlu ise vakfın çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "1995 yılından bu yana 91 bin dekar alanda 14 milyon 500 bin aşkın fidanı toprakla buluşturmanın, doğaya gerçek bir habitat ve ekosistemin kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını" belirtti. Bakioğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bugün burada EGİAD ile birlikte olmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Doğadan aldığımızı bu dünyaya geri vermek herkesin ortak borcudur. Bugün burada birlikte diktiğimiz her fidan yalnızca bir ağaç değil, iklime karşı atılmış bir adım, bıraktığımız bir nefes, toplumsal desteğin güçlü bir göstergesidir. Dilerim bugün attığımız bu adımlar hem doğaya hem de insanlığa umut olur."

EGİAD ve Ege Orman Vakfı iş birliğiyle başlatılan bu çalışma, bölgeyi yeşillendirmeye ve gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir çevre bırakmaya yönelik somut bir adım olarak öne çıkıyor.

